В преддверии слушаний в Конгрессе США ожидаем продолжения падения российского рынка акций - Dukascopy Bank SA

"В понедельник, 22 мая, несмотря на внешний позитивный фон и укрепление курса рубля, российские индексы акций начали торги со снижения, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ потерял к середине дня 0,6%, двигаясь вниз вслед за акциями электросетевых компаний, которые дешевеют на опасениях того, что на сегодняшнем заседании совета директоров Русгидро может быть принято решение не направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Индекс РТС снизился на 0,2% до 1085 пунктов, несмотря на рост курса рубля против доллара на 33 копейки до 56,56 руб./долл. Российская валюта укрепляется вслед за ценами на нефть, стоимость барреля марки Brent которой сегодня поднялась впервые за последний месяц. Мы ожидаем продолжения падения российского рынка акций несмотря на рост на товарных рынках. Дело в том, что инвесторы опасаются жесткой риторики завтрашних открытых слушаний в Конгрессе США, посвященных вмешательству России в ход президентских выборов".