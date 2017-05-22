Инвесторы переключаются с рынка США на ценные бумаги других рынков - Julius Baer

В пятницу президент Федерального резервного банка Джеймс Буллард высказался против повышения ставки ФРС США в июне, однако он не обладает правом голоса, и его прогноз в любом случае был только на одно повышение ставки в текущем году, указывает руководитель исследований по стратегии инвестирования в акции по Азиатскому региону Julius Baer Марк Ширрефф Мэттьюс.

Также в пятницу Федеральный резервный банк Филадельфии опубликовал индекс промышленного производства, который вырос с 22,0 в апреле до 38,8 в мае. Этот показатель является одним из первых важных экономических показателей за май и рассматривается при раннем прогнозировании индекса деловой активности. Что касается фондового рынка, то хорошей новостью является, что волатильность не увеличилась после снижения на 1,8 в прошлую среду, а S&P удалось остаться в пределах средних значений за 50 дней. Однако, фондовый рынок все равно остается на нейтральной территории.

"Интересно заметить, что за последний год другие фондовые рынки в целом показали лучшие результаты, чем американский рынок, это касается в том числе и рынков развивающихся экономик (рост на 17,8% в сравнении с ростом на 6,4% для S&P), - констатирует эксперт. - Бразилия является немалым развивающимся рынком (7% от индекса развивающихся рынков MSCI), и там разразился свежий политический скандал. Если доказательства против президента Мишеля Темера окажутся сильными, вероятность проведения реформы, от которой инвесторы ожидали возможности контролировать дефицита бюджета и уровень долгов, значительно снизится. Однако, проблемы в Бразилии не вызывают последствий для других развивающихся рынков, и тем временем фондовый рынок Кореи (15% индекса развивающихся рынков MSCI) достиг новых высот. Если США не сдвинется в медвежью зону, Тайвань (13%) должен последовать примеру Кореи и побить психологически значимую отметку в 10 000 первый раз с 1989 года. Повышение S&P рейтинга Индонезии до инвестиционного уровня в прошлую пятницу стало отличной новостью для этого рынка".

"Инвесторы больше не чувствуют необходимости покупать на рынке США и все больше готовы рассматривать ценные бумаги других рынков. Если доллар США не укрепится и ставки не покажут рост, ситуация окажется благоприятной для азиатских рынков", - заключает эксперт Julius Baer.