Текущая неделя обещает стать позитивной для рубля - "Нордеа Банк"

"Глобальные рынки приходят в себя после достаточно богатой на политические события предыдущей недели, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Риски, связанные со скандалами вокруг администрации Трампа, снижаются, хотя и останутся, скорее всего «горячей» темой в ближайшей перспективе. Активы EM площадок демонстрируют склонность к росту, скромное восстановление U.S. dollar не препятствует этому. Фокус внимания на неделе будет прикован к выступлениям представителей ФРС, а также плану бюджета на 2018г., который Трамп должен представить на рассмотрение завтра. Принимая во внимание сохраняющийся потенциал восстановления экономики США, а как следствие неизменность выбранной тактике ФРС, доллар должен перейти к восстановлению утраченных позиций. EURUSD краткосрочно – 1.11 - 1.12".

EM валюты, включая рубль, восстанавливают оптимизм. Рост нефтяных котировок последних дней поддерживает положительный импульс, прежде всего, нефтяных валют (исключением в силу политических причин выступает бразильский реал, BRL). В целом же предстоящая неделя, по мнению эксперта, обещает стать позитивной для рубля: "Определенно поддержку национальной валюте будут оказывать налоговые платежи. Одновременно с этим упомянутая «пауза» в чреде политических скандалов в США дает возможность вернуться к рынкам к базовым факторам, оставив позади эмоции. Что же касается эффекта от сделки ОПЕК+, то стоит отметить, что здесь не все так однозначно. С одной стороны, вопрос продления сделки казалось бы уже решен, и этот фактор учтен рынком, и только новые детали способны вызвать дополнительное движение цен. С другой стороны, ни что не мешает рынку реализовать принцип «покупай на слухах, продавай на фактах». Тем не менее, мы исходим из того, что сработает позитивный сценарий, и участники сделки смогут убедить рынок в том, что у них нет сомнений в успехе кампании. USDRUB на неделе – 55.9-57.5".