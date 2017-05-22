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Главная / Мнения аналитиков / Доллар все еще находится под давлением политических новостей - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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22 мая 2017 года 13:20
Доллар все еще находится под давлением политических новостей - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Доллар сегодня начал торги на «Московской бирже» в районе 56,50 руб./долл., - пишут сегодня эксперты Уральского банка реконструкции и развития о ситуации на валютном рынке. - Рубль по сравнению с пятницей укрепился на фоне роста нефтяных цен, тогда как американская валюта все еще находится под давлением политических новостей: участников рынка беспокоят обстоятельства ухода Джеймса Коми с поста директора ФБР. По данным газеты Washington Post, одним из фигурантов расследования, которое контролировал Коми до своей отставки, являлся действующий чиновник Белого дома. Также в центре внимания – ход первой зарубежной поездки президента США Дональда Трампа, детали президентского проекта бюджета и протокол майского заседания ФРС, которые будут представлены на этой неделе". Нефть Brent, между тем, впервые с апреля превысила отметку в 54 долл./барр., демонстрируя потенциал роста до 55 долларов и выше. В цену заложен оптимистичный сценарий встречи ОПЕК+ в Вене, однако существует риск, что итоговое решение картеля разочарует игроков и спровоцирует резкую коррекцию котировок «черного золота». Еще один фактор, способный сдержать дальнейший подъем рынка, – увеличение производства сырья в США: по данным Goldman Sachs, число буровых установок в стране выросло на 128 процентов по сравнению с маем прошлого года. Из внутрироссийских новостей эксперты банка отмечают заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что план действий правительства до 2025 года предусматривает выход экономики РФ в период 2019-2020 годов на темпы роста выше среднемировых. Тем временем зампредседателя экономического совета при президенте Алексей Кудрин заявил, что ослабление курса рубля вероятнее, чем укрепление. С ним согласен глава Минэкономразвития Максим Орешкин: по оценкам министра, курс на конец текущего года может достичь уровня 62-63 руб./долл.
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22 мая 2017 года 19:28
Москва. 22 мая. Рынок акций РФ начал неделю с отката, несмотря на позитивную динамику внешних площадок в ожидании встречи нефтепроизводителей по вопросу продления соглашения об ограничении добычи; индекс ММВБ на фоне укрепления рубля опустился к 1950 пунктам, обновив минимум за месяц, при этом лидировали в падении бумаги энергетики. читать дальше
.22 мая 2017 года 19:25
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося повышения цен на нефть. читать дальше
.22 мая 2017 года 19:11
Предстоящие на текущей неделе налоговые платежи пока не оказывают видимого влияния на денежный рынок - ИК "Велес Капитал"
"Предстоящие на текущей неделе налоговые платежи пока не оказывают видимого влияния на денежный рынок. Индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n увеличилась в начале недели совсем незначительно, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ. На аукционах РЕПО Федерального казначейства спрос... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:33
Цены евробондов РФ в понедельник подрастают на фоне роста нефти и снижения политической напряженности в США
Москва. 22 мая. Котировки российских еврооблигаций в понедельник подрастают, отыгрывая рост нефтяных цен на ожиданиях продления соглашения о заморозке добычи ОПЕК+, а также на снижении политической напряженности в США. Исключение составляют лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 мая 2017 года 18:23
Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю составил $82,9 млн благодаря фондам GEM - EPFR
Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 11 по 17 мая 2017 года составил $82,9 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Между тем, как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся только на акциях РФ... читать дальше
.22 мая 2017 года 17:58
JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 9% годовых - по итогам очередного заседания совета директоров ЦБ РФ, который состоится 16 июня, говорится в обзоре инвестбанка. Между тем эксперты полагают, что в июле Центробанк РФ возьмет паузу. В обзоре также сообщается,... читать дальше
.22 мая 2017 года 17:25
"Нефтяные котировки превысили отметку в 54 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Новостной поток по предстоящему саммиту ОПЕК двигает нефтяные цены вверх. Рынок ожидает продления соглашения об ограничении добычи на 9 месяцев (ранее прогнозировали пролонгацию на... читать дальше
.22 мая 2017 года 17:01
"Над российским рублем "скапливается все больше туч". Наши финансовые власти уже давно говорили о том, что рубль должен находиться несколько ниже текущих значений. Но когда об этом говорят в столь авторитетном институте как МВФ, это уже наводит на определенные мысли. Действительно, мы сейчас... читать дальше
.22 мая 2017 года 16:44
(добавлен текст после 3-го абзаца) JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили... читать дальше
.22 мая 2017 года 16:17
"В понедельник после обеда основные российские фондовые индексы остаются в "красной зоне". ММВБ теряет чуть более 0,5%, отступая до 1952 пунктов, а РТС на фоне умеренно укрепляющегося рубля снижается на более скромные 0,3%, торгуясь вблизи 1085 пунктов. Влияние внешнего фона на российский рынок... читать дальше
.22 мая 2017 года 15:51
Ожидание очередного резкого снижения ставки на короткий период привлечёт "горячие" деньги в ОФЗ, что поддержит и рубль - "Открытие Брокер"
Рубль продолжает укрепляться за счёт нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3060 рублей. Однодневная ставка MosPrime поднялась до 9,26%, недельная – до 9,33%, а месячная снизилась до 9,43%. Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике И. Дмитриев заявил в Госдуме о... читать дальше
.22 мая 2017 года 15:40
JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка. Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили рекомендуемый вес акций РФ в портфеле до... читать дальше
.22 мая 2017 года 15:35
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть. читать дальше
.22 мая 2017 года 15:24
Российским инвесторам не хватает уверенности, чтобы вернуться к полноценным покупкам акций - InstaForex
После невнятных утренних попыток подъема на преимущественно позитивном внешнем фоне российские фондовые индексы обосновались в "красной зоне". ММВБ не находит поводов для роста. Нефть хотя и удерживается в "плюсе", расположившись в районе отметки $54, но демонстрирует слабость "бычьего" импульса,... читать дальше
.22 мая 2017 года 14:51
В преддверии слушаний в Конгрессе США ожидаем продолжения падения российского рынка акций - Dukascopy Bank SA
"В понедельник, 22 мая, несмотря на внешний позитивный фон и укрепление курса рубля, российские индексы акций начали торги со снижения, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ потерял к середине дня 0,6%, двигаясь вниз... читать дальше
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