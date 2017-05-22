Доллар все еще находится под давлением политических новостей - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Доллар сегодня начал торги на «Московской бирже» в районе 56,50 руб./долл., - пишут сегодня эксперты Уральского банка реконструкции и развития о ситуации на валютном рынке. - Рубль по сравнению с пятницей укрепился на фоне роста нефтяных цен, тогда как американская валюта все еще находится под давлением политических новостей: участников рынка беспокоят обстоятельства ухода Джеймса Коми с поста директора ФБР. По данным газеты Washington Post, одним из фигурантов расследования, которое контролировал Коми до своей отставки, являлся действующий чиновник Белого дома. Также в центре внимания – ход первой зарубежной поездки президента США Дональда Трампа, детали президентского проекта бюджета и протокол майского заседания ФРС, которые будут представлены на этой неделе".

Нефть Brent, между тем, впервые с апреля превысила отметку в 54 долл./барр., демонстрируя потенциал роста до 55 долларов и выше. В цену заложен оптимистичный сценарий встречи ОПЕК+ в Вене, однако существует риск, что итоговое решение картеля разочарует игроков и спровоцирует резкую коррекцию котировок «черного золота». Еще один фактор, способный сдержать дальнейший подъем рынка, – увеличение производства сырья в США: по данным Goldman Sachs, число буровых установок в стране выросло на 128 процентов по сравнению с маем прошлого года.

Из внутрироссийских новостей эксперты банка отмечают заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что план действий правительства до 2025 года предусматривает выход экономики РФ в период 2019-2020 годов на темпы роста выше среднемировых. Тем временем зампредседателя экономического совета при президенте Алексей Кудрин заявил, что ослабление курса рубля вероятнее, чем укрепление. С ним согласен глава Минэкономразвития Максим Орешкин: по оценкам министра, курс на конец текущего года может достичь уровня 62-63 руб./долл.