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22 мая 2017 года 12:00

Рынок акций РФ утром обновил минимум ММВБ за месяц из-за укрепления рубля

Москва. 22 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник обновил минимум индекса ММВБ за месяц, упавшего в район 1950 пунктов на фоне укрепления рубля благодаря растущей нефти в ожидании встречи нефтепроизводителей по вопросу продления соглашения об ограничении добычи.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1949,9 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1086,48 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар упал до 56,55 рубля (-0,36 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%).

Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "РусАла (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%).

Индексы в США в пятницу выросли на фоне снижения волатильности и повышения цен на сырье, но по итогам недели рынок акций продемонстрировал небольшое снижение, не сумев восстановиться после политических скандалов вокруг Белого дома.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, дальнейшая динамика рынка акций США в ближайшие дни будет зависеть от того, что экс-директор ФБР Джеймс Коми может рассказать о президенте США Дональде Трампе и расследовании связей его команды с Россией.

В понедельник выросли фондовые индексы в Азии, плюсует Европа (CAC 40, FTSE растут на 0,01-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,01%).

Нефть в понедельник продолжает дорожать на ожиданиях, что соглашение нефтедобывающих государств об ограничении ее производства будет не только продлено, но и расширено, сообщает CNBC.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $53,99 за баррель (+0,7%), июльская цена WTI - $51,08 за баррель (+0,8%). В прошлую пятницу обе марки прибавили примерно по 2%, по итогам недели рост превысил 5%.

По данным информированных источников, на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки. Некоторые аналитики считают, что без увеличения объемов сокращения не удастся восстановить равновесие спроса и предложения на нефтяном рынке в текущем году.

При этом рынок уже заложил в цену продление договоренностей как минимум до конца 2017 года, а потенциально - и на первый квартал 2018 года.

По оценкам министерства энергетики США, выручка ОПЕК от нефтяного экспорта увеличится до $539 млрд в текущем году, поскольку цена нефти будет немного выше, чем в 2016 году.

Вместе с тем рынок пока не реагирует на данные Baker Hughes об увеличении числа буровых установок, эксплуатируемых в США, по итогам 18-й недели подряд, что предвещает дальнейший рост нефтедобычи в стране. Количество установок, используемых для бурения нефтяных скважин, повысилось на прошлой неделе на 8 единиц, до 720. С мая прошлого года возобновлена эксплуатация 404 нефтяных установок, то есть их число подскочило на 128%.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок акций пока не может найти оснований для уверенного роста. Заканчиваются дивидендные истории текущего года, оживление экономики в стране не носит бурного характера, а истории вроде иска "Роснефти" (MOEX: ROSN) против АФК "Система" (MOEX: AFKS) явно не улучшают восприятие рынка нерезидентами.

Основная активность остается на валютном рынке, где рубль демонстрирует повышенную волатильность. Нефть существенно подорожала на ожиданиях продления соглашения об ограничении добычи, что подогревает рубль. Кроме того, есть вероятность, что на ближайшем заседании ЦБ РФ вновь снизит ставку. С другой стороны, очередные аукционы ОФЗ оказались уже не столь убедительными. Спрос существенно упал на фоне падения доходности государственных долговых обязательств ниже 8%. Соответственно, если ЦБ РФ будет стремиться к изменению ставки, то это может быть использовано спекулянтами для закрытия длинных позиций по ОФЗ и рублю. Впрочем, до заседания совета директоров российского регулятора еще далеко, а наибольшую актуальность на текущей неделе имеет встреча ОПЕК+, от которой ждут продления ограничивающего соглашения.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, внешние сигналы говорят в пользу отскока рынка акций РФ вверх. Саммит "большой семерки" может продемонстрировать смягчение антироссийской позиции, учитывая неоднородность взглядов на санкции, более дружелюбное отношение к России президента G7 (премьер-министра Италии Паоло Джентилони) и президента США (саммит станет первым для Дональда Трампа). На саммите НАТО, также первом для Д.Трампа, президент, вероятно, подтвердит намерение США участвовать в альянсе при условии, что все члены будут нести справедливую долю расходов, что может быть расценено Россией как шаг назад в снижении напряженности в отношениях с Западом.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций США продолжает расти, любая коррекция выкупается игроками - это означает, что несмотря на политические скандалы в США и Бразилии, а также испытания ракет КНДР, инвесторы не готовы избавляться от американских акций.

На российском рынке акций короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям "Транснефти" (MOEX: TRNF), "РусГидро", "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "Сургутнефтегаза", которые продолжают дешеветь на фоне укрепления рубля и неэффективного управления в компаниях.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает на текущей неделе дальнейшего укрепления рубля вместе с нефтью в преддверии заседания ОПЕК 24-25 мая по вопросу продления сокращения объемов добычи нефти. Основанием для роста послужат спекулятивные покупки инвесторов, которые будут отыгрывать классический сценарий "покупай слухи, продавай факты". Укрепление рубля, поддержку которому также окажет налоговый период, способно привести к снижению доходности ОФЗ.

Начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин считает, что на этой неделе наиболее вероятны три сценария: тренд на укрепление доллара на мировом валютном рынке, продолжение роста американского рынка акций и активизация снижения российских акций.

Доллар США с паузами снижается уже пятый месяц, за это время индекс доллара DXY просел со 103 до 97 пунктов. Однако сейчас в курсе доллара уже во многом заложены текущие и будущие риски, поэтому стоит рассчитывать на всплеск интереса к американской валюте, рост самого DXY и укрепление доллара в базовых валютных парах.

Американский рынок растет из-за тлеющего закрытия набранных за последние годы коротких позиций, и говорить о том, что это закрытие состоялось, пока рано.

На российском рынке акций можно предполагать дальнейший уход вниз, аутсайдерами могут оказаться акции Сбербанка, "Роснефти", "Газпрома". Рынок акций РФ - развивающийся, поэтому риски из-за политических волнений и фондовых обвалов в Бразилии имеют больше веса, чем многие прочие факторы. "Эффект домино", запущенный в Бразилии на прошлой неделе, видимо, докатится и до России, поэтому можно предполагать дальнейший уход рынка вниз, хотя планка 1900 пунктов по индексу ММВБ вполне может устоять.

Учитывая возможности общего укрепления доллара и слабость российского фондового рынка, можно делать ставку и на ослабление рубля. Хотя потенциал такого ослабления представляется ограниченным, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник упали акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-13,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,487 млрд рублей (из них 1,147 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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