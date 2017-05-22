Из-за решения ОПЕК может пострадать добыча Лукойла - ИК "Фридом-Финанс"

"Драйвером рынка на торгах 22 мая стала нефть, которая подорожала до $54 на слухах о том, что соглашение ОПЕК будет продлено не на полгода, а на девять месяцев, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко. - Курс USD/RUB опустился в район 56,6. Я полагаю, локальный минимум будет пробит, только если нефть поднимется выше $55. Это возможно, но, на мой взгляд, на непродолжительное время. До конца дня динамика на валютном рынке, скорее всего, будет боковой, USD/RUB останется в диапазоне 56,50– 57. На фондовом рынке нет важных новостей и корпоративных событий, которые были бы способны оказать влияние на движение котировок. Исключением могут стать акции ритейлеров. Сегодня публикуются данные по динамике розничных продаж и заработных плат за апрель. Есть основания полагать, что спад сменится подъемом на 1,0–1,5 п.п. На это указывает рост экономики, формально, по всей видимости, вышедшей из рецессии. Хуже рынка из-за негативных новостей пока выглядят бумаги ГК ПИК, хотя, я полагаю, что серьезных проблем у компании нет, поскольку ее деятельность не затруднена. А вот акции Лукойла снижаются на больших объемах, и это вызывает определенное беспокойство. У инвесторов есть опасения, что ситуация с иском Роснефти к Системе по поводу Башнефти может косвенно задеть и Лукойл. Насколько оправданы эти страхи, будет понятно на горизонте двух-трех месяцев. Другим негативным фактором для Лукойла является снижение добычи из-за решения ОПЕК. Если картель примет более жесткий вариант сокращения производства, то снова может пострадать добыча Лукойла. На мой взгляд, сокращение добычи для компании хуже, чем возможный рост цен в среднесрочной перспективе из-за необходимости дополнительных расходов на консервацию. С технической точки зрения поддержкой для акции видится уровень 2600, до которого еще далеко".