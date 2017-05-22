Рубль будет "штурмовать" 56 за доллар, но вряд ли сможет там закрепиться - РосЕвроБанк

"Рубль начал неделю уверенным ростом, отыгрывая позитив на рынке нефти. За первые 20 минут торгов российская валюта отыграла у доллара более 40 коп., достигнув 56,48. Рост цен на нефть на этой неделе будет продолжаться, а цены могут достигнуть $55 и даже кратковременно двигаться в сторону $60 за баррель Brent. На этом фоне рубль будет "штурмовать" 56 за доллар, но вряд ли сможет там закрепиться, поскольку сейчас инвесторы и трейдеры начали наращивать ставки против российской валюты. Без фактора нефти у рубля почти нет шансов удержаться. При этом дорогая нефть не будет действовать позитивно на рубль долго, уже с лета начнется заметное влияние со стороны платежного баланса, что в совокупности с другими факторами давления уведет рубль обратно к 59-60 за доллар до конца августа. В дальнейшем курс продолжит снижаться, но должен стабилизироваться в районе 61-63 рублей. Пока ЦБ держится в стороне от рынка, тем не менее, он использует различные инструменты, в том числе ликвидности, а крепкий рубль сейчас не выгоден экономике и бюджету. Поэтому дальнейшее укрепление выглядит маловероятным", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.