В ожидании решения 25 мая цены на Brent с ближайшим сроком экспирации достигнут отметки 55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последние 5 недель по мере того, как ОПЕК продолжает сигналить о намерении продлить соглашение по сокращению добычи до конца первого квартала 2018 года. Полагаю, что в ожидании решения 25 мая цены на Brent с ближайшим сроком экспирации достигнут отметки 55 долларов за баррель, а после оглашения решения могут приблизиться к 60 долларам. Целевым уровнем для крупных добывающих стран, где они балансируют бюджеты, является диапазон 60-70 долларов. Там цены попробуют закрепиться во второй половине года, если все страны будут выполнять взятые на себя обязательства по сокращению добычи. А они будут их выполнять, так как другого выхода у них нет. Попытки продавать больше могут привести к значительному падению цен и снижению доходов", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.