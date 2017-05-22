По мере приближения EUR/USD к верхней границе диапазона 1,04-1,15 активность долларовых "быков" должна возрастать - ВТБ 24

"Два события будут в центре внимания инвесторов на этой неделе. Первое – это публикация протоколов майского заседания ФРС США, второе – конференция ОПЕК. Если в отношении действий стран-производителей нефти интрига как бы уже отсутствует (предложение продлить сделку ещё на 9 месяцев было официально озвучено, а все участники поддержали такое решение, если верить министру энергетики С.Аравии), то в протоколах последнего заседания Федрезерва инвесторов будет интересовать развитие дискуссии в отношении нормализации баланса регулятора. До конца года, когда по ранее сделанным оценкам регулятор должен приступить к сокращению баланса, остаётся всё меньше времени. Соответственно, проблема сокращения долларовой ликвидности всё активнее "маячит на горизонте". При прочих равных это должно усиливать привлекательность "американца" у валютных спекулянтов. По мере приближения EUR/USD к верхней границе своего 2,5-летнего торгового диапазона 1,04-1,15 активность долларовых "быков" должна возрастать", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.