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Главная  /  Мнения аналитиков  /  По мере приближения EUR/USD к верхней границе диапазона 1,04-1,15 активность долларовых "быков" должна возрастать - ВТБ 24
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22 мая 2017 года 11:54

По мере приближения EUR/USD к верхней границе диапазона 1,04-1,15 активность долларовых "быков" должна возрастать - ВТБ 24

"Два события будут в центре внимания инвесторов на этой неделе. Первое – это публикация протоколов майского заседания ФРС США, второе – конференция ОПЕК. Если в отношении действий стран-производителей нефти интрига как бы уже отсутствует (предложение продлить сделку ещё на 9 месяцев было официально озвучено, а все участники поддержали такое решение, если верить министру энергетики С.Аравии), то в протоколах последнего заседания Федрезерва инвесторов будет интересовать развитие дискуссии в отношении нормализации баланса регулятора. До конца года, когда по ранее сделанным оценкам регулятор должен приступить к сокращению баланса, остаётся всё меньше времени. Соответственно, проблема сокращения долларовой ликвидности всё активнее "маячит на горизонте". При прочих равных это должно усиливать привлекательность "американца" у валютных спекулянтов. По мере приближения EUR/USD к верхней границе своего 2,5-летнего торгового диапазона 1,04-1,15 активность долларовых "быков" должна возрастать", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.

Опубликовано: /ВТБ 24/
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