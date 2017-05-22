Локальную поддержку рублю на этой неделе может оказывать налоговый период - Промсвязьбанк

"Локальную поддержку рублю на этой неделе может оказывать налоговый период, - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Пик налоговых выплат приходится на 25-29 мая, когда будут выплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Однако общая сумма выплат в этом месяце относительно небольшая (мы оцениваем ее примерно в 690 млрд руб. без учета страховых взносов), а относительно комфортный уровень ликвидности говорит о том, что, вероятно, большой поддержки рублю налоговый период оказывать, скорее, не должен. Тем не менее, умеренные продажи валюты экспортерами могут выступать в качестве локального фактора поддержки для рубля в ближайшие дни. На рынке МБК ставка Mosprime o/n в пятницу осталась неизменной на уровне в 9,23%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сократился до 2,61 трлн руб. Профицит банковской ликвидности на сегодняшний день составляет около 414 млрд руб.".