Российский рынок акций продолжит снижение, аутсайдерами могут оказаться акции Сбербанка, Роснефти, Газпрома - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Наступающая неделя предлагает нашему вниманию 3 наиболее вероятных, отчасти противоречащих друг другу, тренда, - указывает начальник управления по работе с состоятельными клиентами АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Первый - тренд на укрепление доллара на мировом валютном рынке. Второй - продолжение роста американского рынка акций. Третий - активизация снижения российских акций. Стоит рассчитывать на укрепление доллара в базовых валютных парах. Наиболее интересен и реалистичен первый из них. Доллар США, с паузами, снижается уже пятый месяц. За это время индекс доллара DXY подешевел со 103 до 97 пунктов. Пара евро/доллар за это время выросла с 1,04 до 1,11. Однако сейчас в курсе доллара уже, во многом, заложены и текущие, и будущие риски. Графическая картина, с накопленными дивергенциями, тоже осложняет дальнейшее снижение. Поэтому стоит рассчитывать на всплеск интереса к американской валюте, рост самого DXY, укрепления доллара в базовых валютных парах".

Американский рынок растет из-за тлеющего закрытия набранных за последние годы коротких позиций

На фоне предполагаемого роста доллара прогноз повышения американского рынка акций кажется эксперту ИК спорным: "Однако здесь действует другая парадигма. Американский рынок, как видится, растет, во-многом, из-за тлеющего закрытия набранных за последние годы коротких позиций на нем. И говорить о том, что это закрытие состоялось - рано. Насколько устойчив такой рост? Посмотрим. Но он все еще себя не исчерпал".

Иная ситуация, по мнению А. Хохрина, в России: "Наш рынок - развивающийся, и на нем риски, сложившиеся именно в данном кластере рынков (из-за политических волнений и фондовых обвалов в Бразилии), имеют больше веса, чем многи прочие факторы. "Эффект домино", запущенный в Бразилии на прошлой неделе, видимо, докатится и до нас. А потому можно предполагать дальнейший уход рынка вниз, хотя планка в 1900 п. по индексу ММВБ вполне может устоять. Аутсайдерами могут оказаться акции Сбербанка, Роснефти, Газпрома. Учитывая возможности общего укрепления доллара и слабость российского фондового рынка, можно делать ставку и на ослабление рубля. Хотя потенциал такого ослабления представляется ограниченным".