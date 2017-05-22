В ближайшие дни рубль должен остаться сильным - Банк "Зенит"

"Валютные торги пятницы завершились укреплением рубля, который продолжил отыгрывать ослабление доллара на международных площадках, - напоминают эксперты банка "Зенит". - Цены на нефть вернулись росту благодаря повышению доверия к возможной пролонгации соглашения ОПЕК+ на 9 месяцев. Курс доллара в пятницу составил 56.90 руб. (-68 коп.), курс евро – 63.83 руб. (-10 коп.). на международном валютном рынке доллар продолжил терять позиции, несмотря на стабилизацию спроса на риск. По итогам дня основная валютная пара выросла еще на 1 пп до $1.1200. Рубль завершил неделю нейтрально, несмотря на агонию мировых рынков в ее середине. Распродажа активов и валют развивающихся экономик не переросла в полномасштабный обвал, а скорее была похожа на расчистку поля для будущего роста в условиях недостатка драйверов для дальнейшего повышения. Рублевая цена нефти превысила на неделе уровень 3000 руб. за барр., что делает рубль фундаментально оцененным более «справедливо». Более того, в миниатюре была испытана модель того, что будет, если на мировых рынках развернется полномасштабная коррекция, которая вызовет отток горячего капитала и с российских площадок. В ближайшие дни рубль должен остаться сильным, поскольку доверие в пролонгации соглашения ОПЕК+ больше, особенно на фоне снижения добычи и запасов нефти в США, а в четверг пройдет пик по налоговым выплатам в РФ, который потребует около 600 млрд руб.".