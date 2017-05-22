"Эффект домино", запущенный в Бразилии на прошлой неделе, видимо, "докатится" и до нашего рынка акций - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Наш рынок развивающийся, и на нем риски, сложившиеся именно в данном кластере рынков (из-за политических волнений и фондовых обвалов в Бразилии), имеют больше веса, чем многие прочие факторы. "Эффект домино", запущенный в Бразилии на прошлой неделе, видимо, "докатится" и до нас. А потому можно предполагать дальнейший уход рынка вниз, хотя планка в 1900 пунктов по индексу ММВБ вполне может устоять. Аутсайдерами могут оказаться акции "Сбербанка", "Роснефти", "Газпрома", - предупреждает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.