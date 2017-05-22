На предстоящей неделе интерес к рублевому госдолгу продолжит нарастать - Росбанк

"Несмотря на неоднородные настроения в сегменте суверенного долга, рост сырьевых котировок до локальных максимумов (Brent 53.8 $/барр) позволил ОФЗ отыграть потери на среднем участке кривой доходности. В долгосрочном сегменте бенчмарковые бумаги продолжили обновлять минимумы по доходности. В итоге, закрытие пятничной сессии состоялось на следующих уровнях: 5-лет 7.86%; 10-лет 7.49%; 15-лет 7.77%. На предстоящей неделе интерес к рублевому госдолгу, вероятно, продолжит нарастать в ожидании исхода встречи стран ОПЕК+ (25 мая). Продление соглашения об ограничении роста нефтедобычи повысит конкурентное преимущество национальной валюты и привлекательность операций carry trade в ожидании дальнейшего смягчения процентной политики Банком России. В то же время, российские евробонды продолжают отставать от американского госдолга: спред Russia’26/UST’10 расширился до 175 бп. Мы видим неплохой шанс для разворота этого движения ввиду роста спроса, как фактора защиты от переоцененного локального долга и нарастания политической нестабильности в конкурентных активах (в частности, в Бразилии из-за очередного витка политического кризиса)", - отмечают специалисты Росбанка.