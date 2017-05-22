Продление сделки на девять месяцев с сохранением текущих квот учтено в цене нефти - Уралсиб

Продление сделки на девять месяцев с сохранением текущих квот учтено в цене нефти, считают аналитики корпорации "Уралсиб".

"Мы надеемся, что консервативные оценки добычи в США не будут восприняты участниками сделки как указание к увеличению квот или сокращению срока их действия, поскольку в недавнем прошлом фактическая добыча, как правило, опережала прогнозную. Мы полагаем, что продление сделки на девять месяцев с сохранением текущих квот учтено в цене нефти", - говорится в обзоре.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подтвердил в воскресенье, что все участники сделки ОПЕК и не-ОПЕК, с которыми он контактировал, поддерживают ее продление на девять месяцев. В то же время в пятницу группа экспертов ОПЕК и не-ОПЕК изучила новые оценки роста добычи в США, более низкие, чем прогнозы ОПЕК.

Эксперты ОПЕК провели консультации в Вене со 17 по 19 мая для обсуждения вариантов продления договоренности ОПЕК и не-ОПЕК, таких как снижение квот либо продление действующих на девять, а не шесть месяцев.