Грядущее заседание ОПЕК по нефти сыграет на повышение фондовых индексов - "Алор Брокер"

Американские и европейские фондовые индексы в пятницу выросли, и, похоже, этот рост продолжится в ближайшие дни, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Американский индекс Dow 30 прибавил 0,69%, британский FTSE 100 - 0,46%, французский CAC 40 - 0,66%, германский DAX - 0,39%. Это означает, что, несмотря на политические скандалы в США и Бразилии, а также испытания ракет КНДР, инвесторы не готовы избавляться от американских акций. Любая коррекция выкупается игроками.

"Вместе с тем в понедельник нефтяные котировки тоже демонстрируют позитив, Brent утром дорожает на 0,65%, до 53,96 доллара за баррель, - комментирует эксперт. - Эта динамика связана с грядущим саммитом стран ОПЕК, на котором могут быть продлены соглашения об ограничении добычи, или даже усилены. Такая картина не оставляет российскому фондовому рынку выбора. Мы ожидаем, что индекс РТС сегодня вырастет на 1-2%. Курсы доллара и евро упадут до 56,5 и 63,5 рубля. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Аэрофлота, Яндекса и Татнефти, которые выглядят лучше рынка в последние дни. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Транснефти, РусГидро, Газпрома и Сургутнефтегаза, они продолжают дешеветь на фоне укрепления рубля и неэффективного управления в компаниях".