На текущей неделе российский рубль укрепится к доллару - Банк "Глобэкс"

«На открытии торгов индекс ММВБ вырастет на фоне роста азиатских фондовых индексов и позитивного премаркета европейских фьючерсов на фондовые индексы. Ожидаем, что на текущей неделе российский рубль укрепится к доллару из-за роста цены на нефть, которая будет расти в преддверии заседания ОПЕК 24-25 мая на котором, возможно, пролонгируется сокращение объемов добычи нефти. Основанием для роста послужат спекулятивные покупки инвесторов, которые будут отыгрывать классический сценарий «покупай слухи – продавай факты». Поэтому укрепление рубля способно привести к снижению доходности ОФЗ, особенно выпусков на длинном отрезке кривой. К тому же налоговый период будет играть в пользу рубля», - прогнозирует главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.