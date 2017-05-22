Сегодня рубль продолжит усиливать свои позиции против доллара США и евро - КИТ Финанс Брокер

"Поддержкой для рубля выступают цены на нефть. Пара USD/RUB после "взлета" к уровню 58 рублей к концу прошлой недели вернулась ниже 57 рублей. Сегодня рубль продолжит усиливать свои позиции против доллара США и евро. Тем более, что на этой неделе запланированы налоговые платежи (25 и 29 мая)", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.