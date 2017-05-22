Рынок акций пока не может найти оснований для роста - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций пока не может найти оснований для роста. Заканчиваются дивидендные истории текущего года. Оживление экономики в стране не носит бурного характера, а истории вроде иска "Роснефти" против "Системы" явно не улучшают восприятие рынка нерезидентами. Основная активность остается на валютном рынке, где рубль демонстрирует повышенную волатильность. Начало недели было за продавцами отечественной валюты, но затем на помощь к рублю пришла нефть, которая существенно подорожала на ожиданиях продления соглашения об ограничении добычи. Кроме того, есть вероятность, что на ближайшем заседании ЦБ РФ вновь снизит ставку. С другой стороны, очередные аукционы ОФЗ оказались уже не столь убедительными. Спрос существенно упал на фоне падения доходности государственных долговых обязательств ниже 8%. Если ЦБ и будет стремиться к изменению ставки, то это может быть использовано спекулянтами для закрытия "длинных" позиций по ОФЗ и рублю. Впрочем, до заседания совета директоров российского регулятора еще далеко, а наибольшую актуальность на текущей неделе имеет встреча OPEC+, от которой ждут продления ограничивающего соглашения", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.