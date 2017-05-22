Ожидаем укрепления рубля в ходе сегодняшних торгов - "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи мы ожидаем укрепления рубля в ходе сегодняшних торгов. Рост рынка энергоносителей и поддержка со стороны налогового периода будут способствовать снижению доллара и евро, уже в начале дня американская валюта может опуститься в район 56,7 руб. В случае продолжения роста к концу дня доллар сделает еще один шаг к минимумам года", - указывает аналитик "ФИНАМ" Богдан Зварич.