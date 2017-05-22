Поводом к покупкам на рынке акций РФ станет ситуация на рынке энергоносителей - "ФИНАМ"

"Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского фондового рынка. Поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась в район $54 за баррель, несмотря на продолжающийся рост буровой активности в США. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то она нейтральна для наших акций. Так, в США индексы Dow Jones и S&P 500 сохранили свои позиции на уровнях, соответствующих нашему пятничному закрытию, прибавив по итогам пятницы порядка 0,7%. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы растут в пределах 0,2%. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика основных индексов. Так, японский Nikkei225 подтянулся на 0,3%, а китайский Shanghai Composite снижается на 0,4%. При этом открытие Европы также может способствовать усилению "бычьих" настроений на российском рынке. Во второй половине дня наши индексы будут двигаться "в фарватере" цен на нефть, где на фоне новостей по возможному продлению соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+, высока вероятность продолжения роста, что позволит нашему рынку закончить торги на максимумах дня", - предполагает аналитик "ФИНАМ" Богдан Зварич.