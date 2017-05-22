В первой половине недели игроки, вероятно, продолжат наращивать "лонги" по Brent - eToro

"В пятницу нефть Brent продолжила пользоваться спросом, причем покупки активизировались на пробое отметки 53, и за день актив подорожал на 2,5%. По итогам недели котировки набрали 5,72%, демонстрируя готовность продолжить ралли на ожиданиях продления пакта ОПЕК+ об ограничении добычи. Участники рынка практически не сомневаются в том, что 25 мая в Вене картель и другие независимые производители продлят соглашение. Вопрос в сроках. Если пакт будет продлен на полгода, сырьевой сегмент может отреагировать снижением, хотя откат мы, скорее всего, увидим в рамках стратегии "покупай на слухах, продавай на фактах". Однако в случае продления пакта на 9 месяцев первоначальная позитивная реакция рынка обещает быть довольно агрессивной, поскольку такое решение лишь частично заложено в текущие цены. В первой половине недели игроки, вероятно, продолжат наращивать "лонги" по Brent. В пятницу актив обновил месячные максимумы на подходе к отметке 54, на 53,80. После пробоя этой зоны на пути котировок не ожидается значимых препятствий вплоть до уровня 55. Полагаем, в ожидании решения ОПЕК цены вполне способны превысить и этот барьер и достичь области 56,25", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.