22 мая 2017 года 10:20
Рубль при открытии растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 22 мая. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,54-56,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,55 руб./$1 (-34,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,26 руб./EUR1 (-56,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 44,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 59,57 рубля.
Доллар при этом оказался на 60,77 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 38,54 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов понедельника благодаря позитивной динамике на рынке энергоносителей. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов на ожиданиях, что соглашение нефтедобывающих государств об ограничении ее производства будет не только продлено, но и расширено. По данным некоторых источников, на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки.
Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,71% - до $53,99 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,77% - до $51,06 за баррель. По итогам недели цена Brent увеличилась на 5,5%, WTI - на 5,2%.
Опубликовано: /Финмаркет/
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22 мая 2017 года 19:25
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося повышения цен на нефть. читать дальше
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22 мая 2017 года 19:11
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В обзоре также сообщается,... читать дальше
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22 мая 2017 года 17:25
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22 мая 2017 года 16:44
(добавлен текст после 3-го абзаца)
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22 мая 2017 года 16:17
"В понедельник после обеда основные российские фондовые индексы остаются в "красной зоне". ММВБ теряет чуть более 0,5%, отступая до 1952 пунктов, а РТС на фоне умеренно укрепляющегося рубля снижается на более скромные 0,3%, торгуясь вблизи 1085 пунктов. Влияние внешнего фона на российский рынок... читать дальше
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22 мая 2017 года 15:40
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Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили рекомендуемый вес акций РФ в портфеле до... читать дальше
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22 мая 2017 года 15:35
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть. читать дальше
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22 мая 2017 года 15:24
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