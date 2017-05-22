Рубль при открытии растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 22 мая. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,54-56,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,55 руб./$1 (-34,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,26 руб./EUR1 (-56,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 44,5 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 59,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 60,77 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 38,54 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов понедельника благодаря позитивной динамике на рынке энергоносителей. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов на ожиданиях, что соглашение нефтедобывающих государств об ограничении ее производства будет не только продлено, но и расширено. По данным некоторых источников, на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,71% - до $53,99 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,77% - до $51,06 за баррель. По итогам недели цена Brent увеличилась на 5,5%, WTI - на 5,2%.