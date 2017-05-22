Утренние прогнозы: "зеленая зона"

Большинство аналитиков в понедельник прогнозируют открытие фондовых торгов в "зеленой зоне" на фоне повышения нефтяных котировок.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор попытается отыграть часть понесенных ранее в мае потерь".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Относительно высокие цены на нефть, вероятно, будут способствовать позитивному открытию торгов акциями в понедельник. Сдерживающее влияние на активность покупателей могут оказать политические риски, связанные и с расследованием в США. Возможное снижение котировок в ходе текущей недели рекомендуем использовать для покупок, так как в настоящий момент индекс ММВБ, вероятно, находится ближе к нижней границе формирующегося “боковика”. В следующие сессии рынок предпримет попытки вернуться к 2000-2050 пунктам".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "В начале этой недели мы видим потенциал для восстановления рублевого индекса ММВБ на фоне наблюдаемого повышения нефтяных котировок и положительной динамики на мировых фондовых рынках. На этом фоне мы ожидаем восстановления индикатора в направлении 1990 пунктов, а уровнем поддержки продолжает выступать уровень 1960 пунктов. Сегодня встречу с инвесторами проведет "Аэрофлот", комментарии и прогнозы менеджмента могут способствовать удержанию динамики акций компании на уровне "лучше рынка". В ожидании анонсирования новой дивидендной политики 25 мая динамику "лучше рынка" могут также продемонстрировать акции "МегаФона"".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского фондового рынка. Поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась в район $54 за баррель, несмотря на продолжающийся рост буровой активности в США. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то она нейтральна для наших акций. Открытие Европы также может способствовать усилению "бычьих" настроений на российском рынке".