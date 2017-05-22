22 мая 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: "зеленая зона"
Большинство аналитиков в понедельник прогнозируют открытие фондовых торгов в "зеленой зоне" на фоне повышения нефтяных котировок.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор попытается отыграть часть понесенных ранее в мае потерь".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Относительно высокие цены на нефть, вероятно, будут способствовать позитивному открытию торгов акциями в понедельник. Сдерживающее влияние на активность покупателей могут оказать политические риски, связанные и с расследованием в США. Возможное снижение котировок в ходе текущей недели рекомендуем использовать для покупок, так как в настоящий момент индекс ММВБ, вероятно, находится ближе к нижней границе формирующегося “боковика”. В следующие сессии рынок предпримет попытки вернуться к 2000-2050 пунктам".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "В начале этой недели мы видим потенциал для восстановления рублевого индекса ММВБ на фоне наблюдаемого повышения нефтяных котировок и положительной динамики на мировых фондовых рынках. На этом фоне мы ожидаем восстановления индикатора в направлении 1990 пунктов, а уровнем поддержки продолжает выступать уровень 1960 пунктов. Сегодня встречу с инвесторами проведет "Аэрофлот", комментарии и прогнозы менеджмента могут способствовать удержанию динамики акций компании на уровне "лучше рынка". В ожидании анонсирования новой дивидендной политики 25 мая динамику "лучше рынка" могут также продемонстрировать акции "МегаФона"".
ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского фондового рынка. Поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась в район $54 за баррель, несмотря на продолжающийся рост буровой активности в США. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то она нейтральна для наших акций. Открытие Европы также может способствовать усилению "бычьих" настроений на российском рынке".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
22 мая 2017 года 19:28
Москва. 22 мая. Рынок акций РФ начал неделю с отката, несмотря на позитивную динамику внешних площадок в ожидании встречи нефтепроизводителей по вопросу продления соглашения об ограничении добычи; индекс ММВБ на фоне укрепления рубля опустился к 1950 пунктам, обновив минимум за месяц, при этом лидировали в падении бумаги энергетики. читать дальше
.
22 мая 2017 года 19:25
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося повышения цен на нефть. читать дальше
.
22 мая 2017 года 19:11
"Предстоящие на текущей неделе налоговые платежи пока не оказывают видимого влияния на денежный рынок. Индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n увеличилась в начале недели совсем незначительно, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ. На аукционах РЕПО Федерального казначейства спрос... читать дальше
.
22 мая 2017 года 18:33
Москва. 22 мая. Котировки российских еврооблигаций в понедельник подрастают, отыгрывая рост нефтяных цен на ожиданиях продления соглашения о заморозке добычи ОПЕК+, а также на снижении политической напряженности в США. Исключение составляют лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
22 мая 2017 года 18:23
Совокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 11 по 17 мая 2017 года составил $82,9 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Между тем, как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, фонды, специализирующиеся только на акциях РФ... читать дальше
.
22 мая 2017 года 17:58
JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 9% годовых - по итогам очередного заседания совета директоров ЦБ РФ, который состоится 16 июня, говорится в обзоре инвестбанка.
Между тем эксперты полагают, что в июле Центробанк РФ возьмет паузу.
В обзоре также сообщается,... читать дальше
.
22 мая 2017 года 17:25
"Нефтяные котировки превысили отметку в 54 долл. за баррель, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Новостной поток по предстоящему саммиту ОПЕК двигает нефтяные цены вверх. Рынок ожидает продления соглашения об ограничении добычи на 9 месяцев (ранее прогнозировали пролонгацию на... читать дальше
.
22 мая 2017 года 17:01
"Над российским рублем "скапливается все больше туч". Наши финансовые власти уже давно говорили о том, что рубль должен находиться несколько ниже текущих значений. Но когда об этом говорят в столь авторитетном институте как МВФ, это уже наводит на определенные мысли. Действительно, мы сейчас... читать дальше
.
22 мая 2017 года 16:44
(добавлен текст после 3-го абзаца)
JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка.
Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили... читать дальше
.
22 мая 2017 года 16:17
"В понедельник после обеда основные российские фондовые индексы остаются в "красной зоне". ММВБ теряет чуть более 0,5%, отступая до 1952 пунктов, а РТС на фоне умеренно укрепляющегося рубля снижается на более скромные 0,3%, торгуясь вблизи 1085 пунктов. Влияние внешнего фона на российский рынок... читать дальше
.
22 мая 2017 года 15:51
Рубль продолжает укрепляться за счёт нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3060 рублей. Однодневная ставка MosPrime поднялась до 9,26%, недельная – до 9,33%, а месячная снизилась до 9,43%. Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике И. Дмитриев заявил в Госдуме о... читать дальше
.
22 мая 2017 года 15:40
JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка.
Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили рекомендуемый вес акций РФ в портфеле до... читать дальше
.
22 мая 2017 года 15:35
Москва. 22 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря продолжающемуся росту цен на нефть. читать дальше
.
22 мая 2017 года 15:24
После невнятных утренних попыток подъема на преимущественно позитивном внешнем фоне российские фондовые индексы обосновались в "красной зоне". ММВБ не находит поводов для роста. Нефть хотя и удерживается в "плюсе", расположившись в районе отметки $54, но демонстрирует слабость "бычьего" импульса,... читать дальше
.
22 мая 2017 года 14:51
"В понедельник, 22 мая, несмотря на внешний позитивный фон и укрепление курса рубля, российские индексы акций начали торги со снижения, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ потерял к середине дня 0,6%, двигаясь вниз... читать дальше
.