На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 22 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу на фоне снижения волатильности и повышения цен на сырье, но по итогам недели рынок акций продемонстрировал небольшое снижение, не сумев восстановиться после политических скандалов вокруг Белого дома. Индекс волатильности CBOE Volatility (VIX), он же "индикатор страха" Уолл-стрит, 19 мая продолжил снижение вторую сессию подряд. По мнению аналитиков Deutsche Bank, дальнейшая динамика рынка акций США в ближайшие дни будет зависеть от того, что экс-директор ФБР Джеймс Коми может рассказать о президенте США Дональде Трампе и расследовании связей его команды с Россией.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник на фоне позитивной динамики Уолл-стрит в прошлую пятницу и статданных из Японии. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,7%, до 151,8 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,46%. Рост экспорта из Японии в апреле замедлился до 7,5% с мартовских 12% при прогнозировавшемся рынком ослаблении до 8,2%. Импорт подскочил более чем на 15%, на уровне ожиданий. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1% и приблизился к максимуму с июля 2015 года. Вместе с тем материковый Китай преимущественно торгуется в "красной зоне" из-за ужесточения регулирования операций с недвижимостью и ценными бумагами. Китайский Shanghai Composite упал на 0,6%, Shenzhen Composite - на 1%.

В свою очередь нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник на ожиданиях, что соглашение нефтедобывающих государств об ограничении ее производства будет не только продлено, но и расширено. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК увеличилась на 0,45% - до $53,85 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,55% - до $50,95 за баррель. По данным информированных источников, на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки. При этом рынок уже заложил в цену продление договоренностей как минимум до конца 2017 года, а потенциально - и на первый квартал 2018 года.

Вместе с тем нефтяной рынок пока не реагирует на данные Baker Hughes об увеличении числа буровых установок, эксплуатируемых в США, по итогам 18-й недели подряд, что предвещает дальнейший рост нефтедобычи в стране. Количество установок, используемых для бурения нефтяных скважин, повысилось на прошлой неделе на 8 единиц, до 720. С мая прошлого года возобновлена эксплуатация 404 нефтяных установок, то есть их число подскочило на 128%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 16,67 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,656 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 мая снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 508,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк БО-14" (+0,39%), "ГТЛК-01" (+0,31%) и "Металлоинвест БО-08" (+0,14%), а в лидерах снижения - "Роснефть-05" (-0,49%), "Башнефть-07" (-0,35%) и "Сбербанк БО-18" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ФГУП "Почта России" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,55% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 10 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 23 мая.

ООО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей в размере 12% годовых. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны. По бумагам предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинала компания погасит в дату выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. Техническое размещение 5-летних бумаг запланировано на 23 мая. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет до 10 лет.

Внешэкономбанк (ВЭБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07 объемом 25 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 9,25% годовых. Ставки 2-5-го купонов приравниваются к ставке первого купона, купоны - полугодовые. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,10-9,35% годовых и планировала разместить бумаги объемом не менее 15 млрд рублей. В ходе book building объем размещения был увеличен до 25 млрд рублей. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001-P02 объемом 10-15 млрд рублей в размере 8,95-9,20% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,15-9,41% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бонды пройдет 24 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение бумаг запланировано на 31 мая.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует 24-25 мая провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 13% годовых. Срок обращения бумаг - 2 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) определил ставку 7-го купона облигаций серии БО-08 объемом 10 млрд рублей в размере 9,18% годовых (46,28 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-летние биржевые облигации БО-08 в мае 2014 года. В начале октября 2016 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) утвердила изменения в решение о выпуске облигаций, продлив срок их обращения до 10 лет. Ставка текущего 6-го купона составляет 10,17% годовых. Ставка 7-14-го купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,15%. Купоны - полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 мая 2017 года.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 9-10-го купонов облигаций 10-й серии в размере 10,25% годовых (51,11 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк в июне 2013 года разместил 10-й выпуск облигаций на 5 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 8-го купона установлена в размере 11,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 2 июня 2017 года. Дата погашения займа - 30 мая 2018 года.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставки 5-20-го купонов облигаций серий БО-01 и БО-02. Ставки 5-6-го купонов обеих серий установлены в размере 8,4% годовых, 7-8-го купонов - 8% годовых, 9-10-го купонов - 7,75% годовых, 11-16-го купонов - 7,5% годовых, 17-20-го купонов - 7% годовых. Размещение серий БО-01 и БО-02 общим объемом 10 млрд рублей прошло в мае-июне 2014 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов определена в размере 11,7% годовых. По бондам 30 мая предстоит оферта.

Производитель алкогольных напитков ПАО "Синергия" (MOEX: SYNG) установил ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-04 в размере 9,75% годовых (24,31 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 4-й выпуск биржевых облигаций на 2 млрд рублей в июне 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 14,5% годовых. По бумагам предусмотрено амортизационное погашение: по 50% от номинала компания погашает в дату выплаты 3-го и 10-го купонов. Также по облигациям предусмотрена оферта с исполнением 5 июня 2017 года.

ОАО "DOMO" допустило техдефолт, не выплатив проценты за 2-й купонный период биржевых облигаций серии БО-03 в размере 174,525 млн рублей. Эмитент должен был выплатить 69,81 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей из расчета ставки купона 14% годовых. Причиной невыплаты послужило "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Выпуск БО-03 объемом 2,5 млрд рублей был размещен в мае 2016 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 мая 2017 года.

Держатели биржевых облигаций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) серии БО-01 согласились перенести пропущенные выплаты на 27 октября 2017 года. В частности, на собрании ДВМП предложило держателям своих облигаций перенести на 27 октября выплаты по 4-му купону, которые не были осуществлены 27 апреля. Кроме того, на 27 октября предлагалось перенести выплаты по бумагам в рамках так называемой новации, которые компания также должна была осуществить 27 апреля согласно первому плану реструктуризации. Новация предполагала, что на 27 апреля переносятся выплаты в счет 3-го купона, не исполненные 27 октября 2016 года. Соответствующие решения держатели бондов БО-01 приняли на собрании 18 мая, участвовать в собрании могли владельцы бумаг по состоянию на 4 мая. Принятые облигационерами новации отменяют прежние обязательства по бондам и фактически являются уже второй реструктуризацией долга по облигациям БО-01.