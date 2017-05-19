Рынок акций снизился третью неделю подряд на фоне майского бегства от рисков

Рынок акций РФ завершил снижением третью неделю подряд по индексу ММВБ из-за бегства инвесторов от рисков на фоне политического кризиса в США, а также разочарований размером дивидендов "Газпрома". Выросшая нефть на ожиданиях пролонгации сделки ОПЕК+ до марта 2018 года укрепила рубль, что также оказало давление на ММВБ.

В период с 15 по 19 мая индекс ММВБ просел на 1,6% - до 1962,4 пункта, индекс РТС потерял 1,1% и достиг 1087,75 пункта; доллар подешевел за неделю на 0,26 рубля, а июльская нефть Brent подорожала на 5,4% или $2,73.

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и раллирующей нефтью на сигналах нефтепроизводителей о готовности продлить соглашение об ограничении добычи (нефть Brent превысила $52 за баррель); индекс ММВБ смог закрепиться выше 2000 пунктов, несмотря на резкое укрепление рубля.

Хуже рынка выглядели акции "Мосбиржи" (-5,6%) после отсечки на бирже дивидендной составляющей (7,68 рубля на акцию). Также просели бумаги "Сургутнефтегаза" (-1% и -2,5% "префы") на новостях о размере дивидендов (0,6 рубля на каждый тип акций) на фоне убытка за минувший год (на выплаты будет направлена часть накопленной нераспределенной прибыли). Раллировали на 40% и обновили максимумы акции "Московской ГТС" на новостях о рекомендациях совета директоров выплатить дивиденды за 20116 год в размере 233 рубля на каждый тип акций.

Во вторник рынок акций просел ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ и весь день протоптался на месте у 1990 пунктов при смешанной динамике blue chips из-за утраты нефтью позитивного импульса (Brent просела ниже $52 за баррель). Лидировали в откате "префы" "Транснефти" (-5%) из-за неожиданного понижения их веса в индексе MSCI Russia, продолжился рост бумаг "Московской ГТС" (+6% и +9% "префы") и выросли "Новолипецкого металлургического комбината" (бумаги добавлены в индекс MSCI Russia).

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече 25 мая, эксперты ожидают, что другие страны поддержат инициативу России и Саудовской Аравии. В США промпроизводство в апреле выросло на 1% при прогнозах роста на 0,4%.

В среду рынок акций удержался от падения вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне разворачивающегося политического скандала в США, откат сдерживался выросшей нефтью и ослаблением рубля. Индекс ММВБ остался выше 1990 пунктов, РТС – выше 1100 пунктов. Акции АФК "Система" сократили коррекционный прирост с 5,5% до менее 2% после заявления главы "Роснефти" Игоря Сечина о размере оценки вероятных потерь "Башнефти" из-за вывода активов в 2014 году. По его словам, сумма иска в 106,6 млрд рублей оценивает потери на дату его подачи, а в ценах прошедших лет потери можно оценить в 180 млрд рублей.

В США СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп передал российской стороне секретную информацию об "Исламском государстве" в ходе встречи в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также появилась информация о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась чуть хуже ожиданий, но оптимистичнее статистики Американского института нефти, также незначительно сократилась добыча в США, что подогрело рост цен. Нефть Brent поднялась к $52,5 за баррель.

В четверг рынок акций упал вслед за мировыми фондовыми площадками из-за разворачивающегося политического кризиса в США, грозящего импичментом президенту Д.Трампу, индекс ММВБ откатился ниже 1970 пунктов. Локомотивом отката выступили акции "Газпрома" (-3,9%), разочаровавшего инвесторов размером рекомендуемых дивидендов за 2016 год - 8,04 рубля на акцию (против рекомендуемых ранее 7,89 рубля), что составляет 20% от чистой прибыли по МСФО, а не 50%, как предписывали рекомендации правительства для выплат госкомпаний.

Мировые рынки акций снизились на фоне опасений, что политический кризис в США может помешать претворению в жизнь предвыборных обещаний президента США Д.Трампа и подорвать усилия по повышению темпов роста экономики страны.

По занавес недели на мировых рынках наметилась коррекция вверх, нефть Brent превысила $53,5 за баррель, однако последовавшее за этим укрепление рубля оказало давление на индекс ММВБ – индикатор оказался в районе 1960 пунктов. Хуже рынка опять выглядели акции "Газпрома" (-2,1%) и испуганные дивидендной политикой государства бумаги "ФСК ЕЭС" (-2,1%) и "Россетей" (-1,6%).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (-15%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-14%) и "Мосбиржи" (-11%); лучше рынка выглядели акции АО "Открытые инвестиции" (+7%), "Татнефти" (+5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+5%).

Динамику рынка акций в конце мая определят решения ОПЕК+ по продлению соглашения о сокращении нефтедобычи, что может разогреть цены Brent до $55 за баррель и выше. Коридор для индекса ММВБ на следующей неделе может составить 1940-2000 пунктов, для индекса РТС - 1050-1110 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".