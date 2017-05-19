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19 мая 2017 года 19:52

Цены евробондов РФ к концу недели смогли восстановить утраченные ранее позиции благодаря росту нефти

Москва. 19 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к концу недели смогли восстановить утраченные ранее позиции благодаря активному росту нефти и снижению политической напряженности в США, при этом "длинные" выпуски с погашением в 2042-2043 годах смогли даже выйти в умеренный плюс.

В свою очередь американские казначейские облигации (US Treasuries) продемонстрировали по итогам недели также умеренный рост, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели в целом выдалось позитивным для сектора отечественных евробондов благодаря скачку нефтяных цен на новостях о возможном продлении соглашения о заморозке добычи странами ОПЕК+. Кроме того, определенную поддержку российским еврооблигациям оказывала стабильность рынка базовых активов - US Treasuries.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорилось в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине. При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники (сейчас в нем участвуют 24 государства). Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения 25 мая на встрече в Вене.

Вторник был довольно спокойным днем для рынка еврооблигаций России. Немного подросли в цене (в пределах 30-40 базисных пунктов) "длинные" выпуски отечественных евробондов с погашением в 2042-2043 годах, в то время как прочие суверенные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне стабильной ситуации в секторе базовых активов.

Вместе с тем в середине недели инициатива на рынке перешла к продавцам на фоне снижения у мировых инвесторов "аппетита к риску". Мировые рынки активно снижались 17 мая, инвесторы реагировали на политические новости, которые теоретически могут привести к импичменту президента США Дональда Трампа. Газета New York Times в ночь на среду опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В ответ на эти обвинения конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин заявил в соцсети Twitter, что намерен выступить в Конгрессе с призывом к импичменту.

На этом фоне вырос спрос на активы "тихой гавани", каковыми традиционно выступают US Treasuries. Таким образом, противоположные движения облигаций emerging markets и базовых активов привели к заметному расширению суверенных спредов.

Не добавили оптимизма инвесторам в российские евробонды и прошедшие в среду первичные аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), на которых спрос был заметно ниже, чем в предыдущие разы, и Минфину не удалось разместить бумаги в полном объеме. Кроме того, определенное давление оказал и упавший рубль.

Первая половина торгов в четверг также проходила под диктовку игроков на понижение как по причине сохранявшихся политических рисков в США, так и на фоне падающих цен на нефть. Однако во второй половине дня мировые цены на нефть резко пошли вверх, что позитивно сказалось и на динамике отечественных евробондов. Кроме того, улучшению ситуации на развивающихся рынках способствовало позитивное открытие торгов на американских фондовых площадках, что свидетельствовало о некотором снижении политической напряженности в США (по итогам торгов 18 мая американский фондовый рынок частично отыграл падение предыдущего дня).

Президент США Д.Трамп в четверг написал в Twitter, что против него развернута самая масштабная "охота на ведьм" за всю американскую историю. Д.Трамп оказался под огнем критики после увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.

В последний день недели все мировые рынки продолжили восстанавливаться после сильного падения в среду на фоне снижения индекса волатильности VIX, называемого также "индикатором страха" Уолл-стрит, и повышения цен на сырье (котировки Brent в пятницу достигали отметки $53,7 за баррель).

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла всего на 0,02% и составила 120,6% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять дней всего на 1 базисный пункт и 19 мая составил 79 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,9%, с погашением в 2042 году - на 1% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 пункт и составил 242 базисных пункта). Евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,13%, бумаги с погашением в 2023 году - на 0,16% (их спред к US Treasuries расширился на 3 пункта - до 156 базисных пунктов), в то время как облигации с погашением в 2020 и 2018 годах не изменились в цене по итогам недели.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, основной движущей силой для рынка валютных гособлигаций в ближайшие недели будут внешние факторы. Во-первых, большое влияние будет оказывать ситуация на рынке углеводородов, где дальнейшая динамика котировок будет зависеть от соглашения стран-экспортеров (встреча пройдет 25 мая в Вене). Во-вторых, сдерживать активность покупателей будут такие факторы, как общая нестабильность мировых рынков капитала из-за возросших внутриполитических "разборок" в США, а также в связи с ожиданиями очередного повышения процентных ставок Федрезервом в середине июня.


Опубликовано: /Финмаркет/
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