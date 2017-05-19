Коррекцию рынка акций РФ вверх вслед за миром сдержал упавший Газпром

Москва. 19 мая. Коррекцию рынка акций РФ вверх вслед за мировыми площадками в пятницу сдержал упавший "Газпром" (MOEX: GAZP) на фоне разочарования инвесторов размером дивидендов за 2016 год, давление на индекс ММВБ также оказало укрепление рубля из-за раллирующей нефти на ожиданиях пролонгации соглашения ОПЕК+.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1962,4 пункта (-0,3%, минимум дня - 1954,43 пункта), индекс РТС вырос до 1087,75 пункта (+1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар подешевел до 56,83 рубля (-0,75 рубля).

За неделю индексы РТС и ММВБ просели на 1,1-1,6%, доллар подешевел на 0,26 рубля.

В лидерах отката в пятницу выступили акции "Газпрома" (-2,1%, до 124,19 рубля), "Мосбиржи" (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -0,7% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,1%).

Накануне совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 8,0397 рубля на акцию, что составляет 20% от чистой прибыли по МСФО, или 38% от нее с корректировкой на 454 млрд рублей так называемой "бумажной" прибыли по курсовым разницам.

Выросли в пятницу акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%).

Мировые рынки в конце недели корректируются вверх после падения из-за политических кризисов в США и Бразилии.

Президент США Дональд Трамп оказался под огнем критики после увольнения директора ФБР Джеймса Коми на прошлой неделе. Во вторник из источников стало известно о служебной записке Дж.Коми, в которой говорилось, что Д.Трамп в феврале просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В среду Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В Азии в пятницу отмечалась стабилизация индексов после падения по итогам предыдущей сессии, плюсуют Европа (FTSE, CAC 40 растут на 0,5-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Нефть в пятницу также раллирует, рынок завершает подъемом вторую неделю подряд на оптимизме, что государства ОПЕК и не-ОПЕК договорятся на заседании 25 мая о продлении до конца марта 2018 года соглашения об ограничении нефтедобычи.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $53,57 за баррель (+2% и +0,6% накануне), июльская цена WTI - $50,68 за баррель (+2,1% и +0,6% в четверг). С начала этой недели цены на нефть Brent и WTI выросли в среднем на 5%.

Внимание рынка в пятницу направлено на очередной отчет Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. Предыдущие данные указали на рост числа установок по итогам 17-й недели подряд.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций в пятницу стабилизировался в коридоре 1960-1970 пунктов по индексу ММВБ, а индекс РТС вырос на фоне укрепления рубля, которому помогла дорожающая нефть. Американские площадки отыграли почти все понесенные ранее потери, опасения "политического переворота" в США заметно снизились, что обеспечило позитивное настроение и для других рынков.

Индекс ММВБ не может расти в силу различных негативных факторов. Во-первых, это политический кризис в Бразилии, который усилил бегство инвесторов в "качество" и снизил их аппетит к риску. Во-вторых, на локальном корпоративном уровне разочарование дивидендными выплатами "Газпрома" оказывает давление на котировки "ФСК ЕЭС" (-3,1%) и "Россетей" (-1%), которые по-прежнему еще не объявили свои выплаты за 2016 год. Инвесторы возлагали большие надежды на дивиденды сетевых компаний, но советы директоров завершились без объявления выплат акционерам. В-третьих, сырьевые рынки глобально потеряли свою привлекательность для инвесторов (дешевеющий уголь и прогнозы ослабления рынка железной руды не сулят роста цен на готовый прокат), что на российском рынке предполагает ослабление интереса к производителям стали (ММК, НЛМК (MOEX: NLMK)) и удобрений ("Акрон" (MOEX: AKRN), "Фосагро" (MOEX: PHOR)).

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, глобальный рынок акций завершает неделю в "минусе": индекс MSCI ACWI снизился на 1,2%, развивающиеся рынки упали на 2%. Инвесторы начали закладывать в цены развитие негативного сценария разрешения политического кризиса в США, однако на деле коррекция оказалась непродолжительной - уже в пятницу инвесторы начали покупать рисковые активы.

Это еще раз подтверждает тезис о том, что коррекции сейчас стоит воспринимать как возможность купить по привлекательным ценам, а не как повод для паники. Рост политических рисков, с одной стороны, приводит к росту волатильности, но с другой - воспринимается как фактор, который может повлиять на решения регуляторов. Если политические риски будут нарастать, вряд ли ФРС будет действовать агрессивно, опасаясь вызвать резкую волну распродаж на финансовых рынках.

Поэтому рекомендуется покупать рисковые активы, например, европейские и российские акции. Первые сейчас выглядят как достойная альтернатива дорогому американскому рынку. А вторые остаются одним из самых недооцененных активов в сравнении с другими развивающимися площадками.

Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев также отмечает, что инвесторы на мировых площадках поставили распродажи на "паузу", что ослабило давление на российские активы. Индекс ММВБ пока не решается на возобновление восходящего движения, хотя и развивать "медвежий" импульс не торопится. В целом невнятная динамика рынка сигнализирует о том, что игроки по-прежнему не готовы к полноценным покупкам и предпочитают дождаться дальнейшего развития событий в США.

АФК "Система" подготовила детальный ответ на претензии, указанные в иске "Роснефти", и опубликовала на своем официальном сайте документы и презентации, касающиеся процесса реорганизации "Башнефти" (MOEX: BANE). Акции "Системы" умеренно подросли - инвесторы не показали бурной реакции на ответ компании, но несколько умерили беспокойство по поводу ситуации с иском.

"Роснефть" намерена выделить на модернизацию своих НПЗ в Германии 600 млн евро в течение пяти лет, а также планирует прямые продажи нефтепродуктов немецким потребителям. Как известно, в конце прошлого года компания заключила годовые контракты на поставку нефти в Германию до 7,3 млн тонн. За период с 2014 по 2016 годы поставки нефтепродуктов в крупнейшую экономику еврозоны продемонстрировали неплохой прирост.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в пятницу продолжилось дивидендное разочарование в бумагах "Газпром", АФК "Система" предоставила развернутое обоснование по поводу претензий "Роснефти", сведя требования по иску до нуля. Однако все решит суд. Акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,1%) отыграли дневную просадку, вызванную новостями о том, что накануне акционеры одобрили отказ от дивидендов за 2016 год. Глава "Аэрофлота" (-0,1%) Виталий Савельев заявил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил о том, что компания готова выплатить 50% от прибыли по МСФО в виде дивидендов, если на то будет директива правительства (в 2016 году "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) заработал 39 млрд рублей чистой прибыли).

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью CNBC, что в 2017 году банк вновь покажет рекордную прибыль. Индекс ММВБ находится вблизи уровней, где рынок находился перед выборами в США, ожидая менее благоприятного сценария. Возможно, что предстоящие дивидендные "отсечки" смогут продавить индекс ММВБ вниз еще на 2-3%, но более вероятен вариант консолидации. В 20:00 МСК в пятницу выйдет отчет Baker Hughes по активным буровым установкам в США. С высокой вероятностью, число буровых вновь повысилось.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции "Дагестанской энергосбытовой компании" (+5,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4,3%), ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (+3,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,1%).

Подешевели акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-39,9%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-9%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,187 млрд рублей (из них 7,211 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 6,132 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).