Если решение ОПЕК+ преподнесет сюрприз рынку в виде увеличения объемов сокращения, нефть может показать рост выше уровней $55 - Бинбанк

"К концу «подготовительной» недели перед итоговым заседанием ОПЕК нефтяные котировки вырастают до уровней $53,3. Как и ожидалось, новостной фон на неделе был весьма позитивным – страны-участники пакта сокращения нефтедобычи весьма смело высказывались об эффективности продления сделки. Более того, крупнейший экспортер вне ОПЕК – Россия, чья позиция по данному вопросу ранее была весьма сдержанной, «намекнула» инвесторам на то, что новое решение по сделке может включать в себя дополнительные опции в виде увеличения квот по сокращению добычи сырья для некоторых участников. Похожие высказывания поступили и от картеля (от влиятельных лиц, пожелавших остаться неизвестными), которые пока что являются неподтвержденными, однако, звучат довольно привлекательно на фоне заявлений главы российской Роснефти: в ходе внутренних переговоров Саудовская Аравия выказала готовность выступать гарантом новой сделки со стороны ОПЕК, и, в случае нарушения квот другими странами, сглаживать данные отступления за счет сокращения собственного производства. Мы полагаем, что такие заявления повышают вероятность появления в итоговом решении ОПЕК+ дополнительных квот по сокращению нефтедобычи. Однако наиболее вероятным исходом является продление срока действия соглашения на 9 месяцев при неизменном уровне сокращения добычи. В результате, мы ожидаем, что динамика нефтяных котировок следующей недели будет определяться главными образом решением со стороны ОПЕК +: в том случае, если страны-участники сумеют договориться о продлении сделки до конца 1кв 2018 года, нефтяные котировки закрепятся в диапазоне $53,5-55; если же решение ОПЕК+ преподнесет сюрприз рынку в виде увеличения объемов сокращения, нефть может показать более активный рост выше уровней $55", - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович.