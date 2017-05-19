Наш среднесрочный прогноз по валютной паре EUR/USD - на уровне 1,15 до конца 2017 года - QBF

В 2015 году европейская валюта просела по отношению к доллару на 10,2%. В 2016 году - на 3,2%, напоминает аналитик QBF Александр Жданов. Наиболее острым периодом спада для европейской валюты стало окончание предыдущего года, а среди основных причин ее ослабления - накопление геополитических рисков на европейском континенте.

9 ноября 2016 года стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах США. К 20 декабря 2016 года евро просел по отношению к доллару на 5,8% до минимального с 2003 года уровня. С одной стороны, американская валюта получила поддержку в виде обещанных Дональдом Трампом экономических и инфраструктурных реформ. С другой, протекционистские взгляды новоизбранного президента заставили инвесторов более внимательно отнестись к европейским политическим силам, придерживающимся аналогичных взглядов, а именно к партиям евроскептиков. В результате, в начале 2017 года перед мировым инвестиционным сообществом встало несколько острых вопросов - смогут ли противники европейской глобализации выиграть выборы в парламент Нидерландов в марте, станет ли президентом Франции лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на майских выборах и как закончатся парламентские выборы в Германии в сентябре.

К середине мая две из трёх нависших над Европой "туч" рассеялись, а курс европейской валюты начал укрепляться по отношению к доллару, отмечает А. Жданов. Недавнее укрепление евро вызвано и действиями республиканца Дональда Трампа. В первые 100 дней президентского срока новоизбранный президент не реализовал главные из обещанных законодательных реформ. Мартовское голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, которая заменила бы программу медицинского страхования "ObamaCare", в последний момент было отменено самим президентом. Проект не нашел значительной поддержки даже внутри партии республиканцев. Что касается налоговой реформы, то ее нынешний вид практически никак не отличается от предвыборных обещаний Дональда Трампа - до реального обсуждения плана в Конгрессе США еще достаточно далеко.

Дополнительную поддержку курсу европейской валюты продолжает оказывать публикуемая в регионе макростатистика. По предварительным данным ВВП еврозоны в I квартале 2017 года расширился на 1,7% г/г (0,5% к/к). Улучшение экономической ситуации наблюдается во всех крупнейших экономиках региона - Германии, Италии и Франции. В свою очередь в I квартале 2017 года темпы роста ВВП США составили 0,7% к/к против 2,1% к/к в IV квартале 2016 года. Данный результат является самым слабым за последние 3 года.

Уверенности инвесторам прибавляют и заявления Европейской Комиссии (ЕК). В своем весеннем отчете ЕК повысила прогноз по темпам роста ВВП еврозоны в 2017 году с 1,6% до 1,7%. Кроме этого, ЕК ожидает увеличения годовой инфляции в зоне евро с 0,2% в 2016 году до 1,6% в 2017 году, а также снижения безработицы до 9,4% в 2017 году и до 8,9% годом позже (в апреле 2017 года показатель находился на уровне 9,5%).

Постепенное разрешение "кризиса евроскептиков" поддерживается и данными по динамике торгового баланса блока. В I квартале 2017 года объем экспорта еврозоны (в стране вне блока) расширился до 537,1 млрд. евро (+7,6% г/г) при росте объема импорта до уровня в 479,8 млрд. евро (+10,2% г/г).Среди сохраняющихся рисков для экономики Европы - неопределенность в процессе выхода Великобритании из состава блока, а также возможные торговые разногласия с США.

По мнению эксперта QBF, немаловажным фактором укрепления евро в начале 2017 года стало смягчение риторики ФРС США в вопросе повышения ключевой ставки. Одной из причин данного решения является желание регулятора приступить к процессу сокращения баланса ипотечных ценных бумаг до конца года. На текущий момент объем данных активов достигает $1,75 трлн. при общем объеме активов регулятора в $4,45 трлн. Реализация столь объемного пакета активов несёт существенные риски для мирового рынка облигаций и ипотечных ценных бумаг. В этой связи, по нашему мнению, регулятор будет обязан выбрать один из альтернативных способов ужесточения кредитно-денежной политики.

"Постепенное разрешение "кризиса евроскептиков", а также улучшение экономической ситуации в Европе окажут позитивное влияние на стоимость европейской валюты, - прогнозирует эксперт QBF. - Расширение стимулирующей политики ЕЦБ в конце 2016 года уже отыграно рынком, а публикуемая в регионе макростатистика позволяет рассчитывать на сохранение риторики регулятора в течение всего 2017 года. Среди основных угроз для курса евро - ужесточение кредитно-денежной политики ФРС США, однако на последних заседаниях представители Федрезерва заострили внимание на возможном сокращении скорости повышения ключевой ставки с целью сокращения активов на балансе. На этом фоне мы сохраняем среднесрочный курс по валютной паре EUR/USD на уровне 1,15 до конца 2017 года".