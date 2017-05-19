Индекс ММВБ снова в опасной близости от уровня в 1950 п. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс ММВБ показал свой локальный минимум на этой неделе - 1954, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Таким образом, мы видим, что индекс снова в опасной близости от уровня в 1950. Это произошло за счёт снижения бумаг "Газпрома" и некоторых других компаний".

"Открытие было негативным, на данный момент некоторые бумаги отскочили, - комментирует эксперт ИК. - Среди них можно отметить "Новатэк", минимум которого (673) сменился отметкой 688. В целом, новостной фонд умеренно-позитивный. Отскакивает бумага "АЛРОСА". Её стоимость опускалась ниже 90, а на данный момент составляет 90,5. Но это несильный отскок: бумага пытается стабилизировать цену после снижения, которое наблюдалось в течение последних недель. "Газпром" пока что торгуется вблизи локального минимума - ниже 125. Однако, мы не исключаем возможности отскока. Дивиденды, конечно, разочаровали, но они всё же не "копеечные". Дивидендная доходность составляет почти 7%, а ранее 5% у компании. Например, я ожидал дивидендов в размере 10 рублей. Ожидания не оправдались, но я не думаю, что есть повод сильно заваливать бумаги "Газпрома" ниже 120. Если не будет какого-то негатива с мировых рынков, компания вполне может "нащупать" поддержку, что поможет текущей ситуации стабилизироваться. В принципе, с такими дивидендами компания может стоить по крайней мере рублей 140. С седьмой доходностью - запросто! Главное, чтобы опять же не было дополнительного негатива, например, из США или из Китая. "Сбербанк" пошёл наверх, поэтому индекс постепенно выздоравливает. Сегодняшнее минимальное значение составило 165,7, на данный момент - 168. Как мы видим, локальная поддержка на уровне 165 всё-таки достаточно ощутимая. Для того чтобы сохраняться, "Сбербанку" на бычьем рынке желательно не уходить ниже 165, а, может, даже 167. "Газпрому" же нужно возвращать уровень 125-126, чтобы стабилизировать ситуацию".