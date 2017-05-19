"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать" и оценку на 12%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 130 рублей до 115 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 139,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 105,8 рубля за штуку.