Рубль растет к доллару и евро благодаря уверенному укреплению нефтяных котировок

Москва. 19 мая. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 57,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 56 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,73 руб./EUR1, понизившись на 19,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 39,6 копейки, до 60,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,81 копейки, до 57,16 руб./$1, и понизил курс евро на 34,88 копейки, до 63,65 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенному росту котировок нефти, находящимся на максимальных отметках с конца апреля. Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу, поднимаясь по итогам второй недели подряд на ожиданиях продления договоренностей о сокращении добычи. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 1,18% - до $53,13 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,21% - до $50,26 за баррель. С начала этой недели цена Brent выросла на 4,6%, WTI - на 4,5%.

"Пара "доллар-рубль" снижается почти на 1%, тестируя отметки 57 руб./$1. Российская валюта получает поддержку со стороны растущей нефти. Баррель сорта Brent достиг 3-недельного максимума, преодолев следующий психологически уровень на $53 за баррель. На рынке "черного золота" по мере приближения саммита ОПЕК растут ожидания продления сделки. Причем после недавних заявлений самых влиятельных экспортеров игроки рассчитывают на пролонгацию пакта на девять месяцев", - подчеркивает директор аналитического департамента компании "Альфа-форекс" Андрей Диргин.

"Российскому валютному рынку сейчас помогает рост цен на нефть, а также приближающаяся налоговая неделя. Фактором риска для российской валюты выступает, в очередной раз, Сирия. Так, стало известно, что коалиция США нанесла новый авиаудар в пятницу утром. Но видимо, Пентагон не боится угроз России ответить на любую агрессию в арабской республике. Что же касается наших рекомендаций по паре "доллар-рубль", то мы по-прежнему считаем, что диапазон от 56-57 руб./$1 за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. Целями для роста могут стать отметки 62-63 руб./$1", - отметил руководитель департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя.

"Постепенно приближается налоговый период. Пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 25-29 мая, когда будут выплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Однако общая сумма выплат в этом месяце относительно небольшая (мы оцениваем ее примерно в 690 млрд рублей без учета страховых взносов), а относительно комфортный уровень ликвидности говорит о том, что вероятно, большой поддержки рублю налоговый период оказывать, скорее всего, не должен. Тем не менее, умеренные продажи валюты экспортерами могут выступать в качестве локального фактора поддержки для рубля в ближайшие дни", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне предыдущего дня - 9,23% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,29% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,45% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. каждая - до 9,49% и 9,45% годовых соответственно.