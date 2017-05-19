Приток капитала в фонды GEM по-прежнему является единственным фактором поддержки акций РФ - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 17 мая 2017 года, и сделала вывод, что приток капитала в фонды GEM по-прежнему является единственным фактором поддержки российских акций.

Как говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева, приток капитала в фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки), которые продолжились на прошлой неделе, по-прежнему является единственным фактором поддержки российского фондового рынка, так как из фондов, специализирующихся исключительно на России, был зафиксирован отток.

"Таким образом, поддержку российскому рынку акций оказал только приток капитал в фонды GEM, что, на наш взгляд, трудно считать комфортной базой для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе", - пишет стратег ФГ В.Смольянинов.

Между тем средний объем длинных позиций розничных инвесторов за отчетную неделю увеличился на 1,8%, а новые короткие позиции за этот период не открывались. "Розничные инвесторы, вероятно, начали чувствовать себя несколько увереннее, видя относительно стабильный рынок в первые две недели мая, которые традиционно демонстрируют распродажи, а не ралли. Общее настроение на рынке, однако, остается хрупким и может с легкостью ухудшиться, если снизятся притоки в фонды GEM и/или глобальная волатильность распространится на российский фондовый рынок", - говорится в обзоре.

Негативное отношение к российскому рынку акций со стороны институциональных инвесторов сохраняется третью неделю подряд: покупки обеспечили за отчетный период 38% всего торгового объема.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на самые сильные дивидендные истории и рекомендуем следить за предстоящими дивидендными рекомендациями госкомпаний", - говорится в обзоре.