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19 мая 2017 года 15:47

Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Яндекса до "сокращать", но поднял оценку на 14%

(добавлены 3-4-й абзацы)

Raiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $23,5 до $26,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "держать" до "сокращать".

"Реализация ряда позитивных для "Яндекса" событий - мировое соглашение Google и ФАС, сильная отчетность за первый квартал 2017 года и повышение годового прогноза, появление в прессе сообщений о намерении продать долю в "Яндекс.Такси" и улучшение риторики относительно дивидендов - привело к росту оценки компании до исторических максимумов", - пишет С.Либин. Аналитик предлагает инвесторам использовать текущие ценовые уровни акций "Яндекса" для фиксации прибыли.

"По оценке аналитика, возможность предустановки приложений на главный экран Android-устройств поможет "Яндексу" удержать поисковую долю, но вряд ли повысить. С.Либин также обращает внимание на то, что консенсус по росту выручки "Яндекса" в 2017 году уже превышает прогноз самой компании, что сокращает потенциал для позитивных сюрпризов.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $26,68 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $27,41 за штуку.

Опубликовано: /Интерфакс/
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