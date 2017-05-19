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Главная / Мнения аналитиков / До конца торговой сессии пятницы ждем стабилизации российских индексов на текущих уровнях - Dukascopy Bank SA
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19 мая 2017 года 15:11
До конца торговой сессии пятницы ждем стабилизации российских индексов на текущих уровнях - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 19 мая, большинство европейских индексов акций растут, восстанавливаясь после вчерашней распродажи, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - На ожиданиях продления действия квот, ограничивающих добычу, цены на нефть достигли отметки $53 за баррель марки Brent, обновив максимумы последнего месяца. Несмотря на внешний позитивный фон, основные российские индексы акций двигаются разнонаправленно. Так, по итогам первой половины торговой сессии индекс ММВБ снизился вслед за акциями госкомпаний на 0,13% до 1965 пунктов. Дело в том, что на рынке усилились опасений снижения дивидендных выплат по итогам прошлого года, поводом для чего послужило решение совета директоров Газпрома сохранить дивидендные выплаты на прежнем уровне. В свою очередь, индекс РТС вырос на 0,8% до 1085 пунктов вслед за рублем, курс которого сегодня поднялся на 48 копеек до 57,11 руб./долл. До конца торговой сессии пятницы мы ожидаем стабилизации российских индексов на текущих уровнях. Драйверы роста в виде удорожания цен на нефть ослабевают, поскольку текущие ценовые уровни уже частично учитывают продление действия квот со стороны ОПЕК".
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19 мая 2017 года 19:30
Москва. 19 мая. Коррекцию рынка акций РФ вверх вслед за мировыми площадками в пятницу сдержал упавший "Газпром" (MOEX: GAZP) на фоне разочарования инвесторов размером дивидендов за 2016 год, давление на индекс ММВБ также оказало укрепление рубля из-за раллирующей нефти на ожиданиях пролонгации соглашения ОПЕК+. читать дальше
.19 мая 2017 года 19:01
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.19 мая 2017 года 15:40
Москва. 19 мая. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти. читать дальше
.19 мая 2017 года 14:35
Российскому валютному рынку сейчас помогает рост цен на нефть и приближающаяся налоговая неделя - "Аналитика Онлайн"
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.19 мая 2017 года 14:11
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.19 мая 2017 года 13:44
.19 мая 2017 года 13:38
"Динамика торгов 19 мая на отечественном рынке разнонаправленная. Большинство бумаг открылись в "зеленой зоне", но вскоре многие акции "первого эшелона" без видимой причины вышли на отрицательную территорию. Это может быть связано с нежеланием игроков оставлять "длинные" позиции на выходные,... читать дальше
.19 мая 2017 года 13:20
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