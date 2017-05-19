Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Яндекса до "сокращать", но поднял оценку на 14%

Raiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $23,5 до $26,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "держать" до "сокращать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $26,68 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $27,41 за штуку.