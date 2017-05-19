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Главная / Мнения аналитиков / Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Яндекса до "сокращать", но поднял оценку на 14%
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19 мая 2017 года 14:11
Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Яндекса до "сокращать", но поднял оценку на 14%
Raiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $23,5 до $26,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "держать" до "сокращать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $26,68 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $27,41 за штуку.
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19 мая 2017 года 14:35
Российскому валютному рынку сейчас помогает рост цен на нефть и приближающаяся налоговая неделя - "Аналитика Онлайн"
Российский рубль вновь воспрянул духом благодаря росту цен на нефть, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Российский фондовый рынок находится под давлением. Сирия может в очередной раз стать очагом нарастания геополитической напряженности. В пятницу... читать дальше
.19 мая 2017 года 13:44
.19 мая 2017 года 13:38
"Динамика торгов 19 мая на отечественном рынке разнонаправленная. Большинство бумаг открылись в "зеленой зоне", но вскоре многие акции "первого эшелона" без видимой причины вышли на отрицательную территорию. Это может быть связано с нежеланием игроков оставлять "длинные" позиции на выходные,... читать дальше
.19 мая 2017 года 13:20
Возможно, средства, которые предназначались для Бразилии, частично будут перенаправлены в российские активы- Sberbank CIB
Возможно, средства, которые изначально предназначались для Бразилии, частично будут перенаправлены в российские активы, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Вероятно, курс USD/RUB консолидируется чуть выше 57 рублей. Возможно, что средства,... читать дальше
.19 мая 2017 года 13:14
Рынок ОФЗ, скорее всего, окажется "в плюсе" в течение ближайших нескольких сессий - БКС Глобал Маркетс
"На фоне усиления оптимизма относительно перспектив пролонгации 25 мая сделки по сокращению добычи членами ОПЕК и странами, не всходящими в картель, а также благодаря благоприятным фундаментальным факторам рынок ОФЗ, скорее всего, окажется "в плюсе" в течение ближайших нескольких сессий. Мы... читать дальше
.19 мая 2017 года 13:05
"Рубль наряду с прочими EM валютами получил "передышку" после того, как давление на рисковые активы снизилось. При этом дополнительный импульс для укрепления российская валюта получила после того, как нефтяные цены направились вверх. Накануне саудовская сторона выразила готовность выступить... читать дальше
.19 мая 2017 года 12:43
"Градус" эмоций, связанный с серией политических скандалов в США, снижается. Рынки делают попытку стабилизироваться, однако вопрос политической жизнеспособности Трампа и его команды, скорее всего, останется горячей темой в ближайшей перспективе. Фондовый рынок США и USD частично восстановили... читать дальше
.19 мая 2017 года 12:23
$52,91. Очередная фаза роста цен на нефть была вызвана информацией о растущей поддержке идеи продления соглашения стран ОПЕК+. Также свое позитивное влияние оказало заявление С. Аравии о том, что страна готова стать координатором исполнения продления соглашения. Ожидаем текущие цены нефти на уровне... читать дальше
.19 мая 2017 года 12:00
"С утра цены на нефть держатся вблизи 53 долларов за баррель, что позволяет рассчитывать на продолжение отскока котировок ОФЗ, поскольку дальнейшего обострения ситуации с обвинениями в адрес Д. Трампа пока не произошло. В то же время политическая неопределенность из-за нового авиаудара ВВС США в... читать дальше
.19 мая 2017 года 11:40
"Динамика фондовых индексов США и Бразилии наглядно показала насколько по-разному инвесторы реагируют на риск политического кризиса. Падение фондовых индексов в США в среду было рекордным за последние полгода но не превысило 2%, причём половина потерь была отыграна в ходе следующей торговой... читать дальше
.19 мая 2017 года 11:30
Москва. 19 мая. Коррекция рынка акций РФ вверх утром в пятницу вслед за мировыми площадками оказалась скомканной из-за укрепления рубля, что влечет смешанную динамику blue chips и снижение индекса ММВБ; также давление оказывает снижение бумаг "Газпрома" на фоне разочарований инвесторов размером дивидендов за 2016 год. читать дальше
.19 мая 2017 года 11:10
"Сегодня с утра доходности UST-10 удерживаются в районе 2,23-2,24% годовых, нефть Brent приближается к отметке в 53 доллара за баррель. Все это должно оказывать поддержку российским евробондам, которые могут постепенно восстанавливаться в цене. Впрочем, игроки рынка будут в ожидании новостей из... читать дальше
.19 мая 2017 года 10:51
Deutsche Bank пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) и глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) была повышена... читать дальше
.19 мая 2017 года 10:37
Ожидаем перехода рынка к "боковой" консолидации в диапазоне 1960-1990 пунктов по ММВБ - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций сегодня открылся ростом, отыгрывая рост цен на нефть и вчерашнее восстановление американских индексов. В ходе вчерашних торгов индекс ММВБ практически достиг верхней границы целевого диапазона коррекции 1940-1960 пунктов, поэтому отскок выглядит закономерным. Мы полагаем,... читать дальше
.19 мая 2017 года 10:25
Москва. 19 мая. Доллар США и евро понижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти. читать дальше
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