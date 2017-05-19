Возможно, средства, которые предназначались для Бразилии, частично будут перенаправлены в российские активы- Sberbank CIB

Возможно, средства, которые изначально предназначались для Бразилии, частично будут перенаправлены в российские активы, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Вероятно, курс USD/RUB консолидируется чуть выше 57 рублей. Возможно, что средства, которые изначально предназначались для Бразилии, частично будут перенаправлены в российские активы", - пишут эксперты в обзоре.

Кроме того, они отмечают, что в преддверии запланированного на следующую неделю саммита ОПЕК нефтяные цены и рубль по-прежнему будут очень чувствительно реагировать на новостной поток. Сегодня в 20:00 по московскому времени ожидается публикация данных Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США.