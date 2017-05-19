До встречи картеля в Вене цены Brent закрепятся около 55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов отметились значительным ростом на уходящей недели по мере того, как участники рынка закладываются на то, что ОПЕК продлит пакт по сокращению добычи как минимум на 6 месяцев. Полагаю, что руководители ОПЕК продолжат свои вербальные интервенции с целью поднять цены выше. Котировки Brent сейчас находятся несколько выше 50 долларов за баррель, но это очень недостаточно большинству стран ОПЕК для того, чтобы балансировать свои бюджеты. Для них комфортными является диапазон 60-70 долларов за баррель. При этом в диапазоне 60-70 долларов за баррель сланцевые компании США вряд ли смогут нарастить предложение настолько, чтобы перекрыть темпы роста мирового спроса. Полагаем, что до встречи картеля в Вене цены закрепятся в диапазоне около 55 долларов за баррель, а затем могут предпринять попытку двинуться к 60 долларам. Поддержку они также будут получать со стороны растущего спроса в США, которые вошли в сезон отпусков. Ожидается, что он окажется рекордным по потреблению бензинового топлива", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.