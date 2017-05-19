Коррекция рынка акций РФ вверх оказалась скомканной из-за укрепления рубля, падает Газпром

Москва. 19 мая. Коррекция рынка акций РФ вверх утром в пятницу вслед за мировыми площадками оказалась скомканной из-за укрепления рубля, что влечет смешанную динамику blue chips и снижение индекса ММВБ; также давление оказывает снижение бумаг "Газпрома" на фоне разочарований инвесторов размером дивидендов за 2016 год.

К 11:00 МСК индекс ММВБ просел до 1958,5 пункта (-0,5%), индекс РТС вырос до 1080,7 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.

Доллар подешевел до 57,1 рубля (-0,48 рубля).

В лидерах снижения выступают рублевые акции "Газпрома" (-1,6%, до 124,87 рубля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%).

Накануне совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 8,0397 рубля на акцию, что составляет 20% от чистой прибыли по МСФО или 38% от нее с корректировкой на 454 млрд рублей так называемой "бумажной" прибыли по курсовым разницам.

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,1%).

Индексы в США накануне выросли после резкого обвала днем ранее, поскольку позитивные статданные, заявления регуляторов и динамика акций высокотехнологического сектора компенсировали влияние политических кризисов в США и Бразилии, пишет Financial Times.

Вместе с тем аналитики предупреждают о сохранении политических рисков.

Президент США Дональд Трамп оказался под огнем критики после увольнения директора ФБР Джеймса Коми на прошлой неделе. Во вторник из источников стало известно о служебной записке Дж.Коми, в которой говорилось, что Д.Трамп в феврале просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В среду Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В Азии в пятницу отмечалась стабилизация индексов после падения по итогам предыдущей сессии, плюсуют Европа (FTSE, CAC 40 растут на 0,3-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,03%).

Нефть в пятницу растет, рынок завершает подъемом вторую неделю подряд на оптимизме, что государства ОПЕК и не-ОПЕК договорятся о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на заседании 25 мая.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $52,9 за баррель (+0,7% и +0,6% накануне), июльская цена WTI - $50,08 за баррель (+0,9% и +0,6% в четверг). С начала этой недели цены на нефть Brent и WTI выросли примерно на 4%.

Эксперты ожидают, что нефтедобывающие страны продлят срок действия соглашения до конца марта 2018 года на заседании в Вене, поскольку Саудовская Аравия и Россия выразили поддержку дальнейшему ограничению добычи нефти, пишет MarketWatch. Министр энергетики Алжира Нурредин Бутарфа в четверг также заявил о готовности продлить действие соглашения на девять месяцев вместо планировавшихся ранее шести месяцев.

Внимание рынка в пятницу направлено на очередной отчет Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. Предыдущие данные указали на рост числа установок по итогам 17-й недели подряд.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, котировки нефти Brent растут, а опасения по поводу ситуации вокруг Д.Трампа, вероятно, уже заложены в цены активов. Позитивом для рынка акций РФ является ускорение темпов роста промпроизводства в России (+2,3% в апреле) и более оптимистичный взгляд властей на состояние экономики, повысивших прогноз доходов бюджета на 2017 год на фоне увеличения прогноза цен на нефть (до $45 за баррелей против $40 за баррель ранее).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, мировые рынки восстанавливаются после сильных распродаж на фоне ослабления опасений в отношении развития политических событий, новых инициатив, направленных на ослабление регулирования в секторе телекоммуникаций, и неплохих данных макроэкономической статистики. Вместе с тем, история относительно влияния президента США Д.Трампа на директора ФРБ Дж.Коми в части расследования в отношении бывшего советника по нацбезопасности М.Флинна продолжает сдерживать инвесторов от активных покупок.

Нефть растет на ожиданиях, что пакт ОПЕК+ об ограничении добычи будет продлен на следующей неделе еще на 9 месяцев. Активы развивающихся рынков попали под давление на фоне политических событий в Вашингтоне и возможного импичмента президента Бразилии (из-за этого падение курса реала и индекса Bovespa достигало 7-10%).

Мировые рынки еще не вышли из состояния повышенной турбулентности, спрос на защитные активы высок, и для восстановления аппетита к риску требуется улучшение новостного потока в политической составляющей - в частности, исключение риска импичмента Д.Трампа и возрастание уверенности в способности администрации США претворить в жизнь обещанные экономические стимулы.

Ухудшение восприятия риска развивающихся стран может ограничить возможности для роста рынка акций в ближайшей перспективе, но рост цен на нефть перед ожидаемым продлением соглашения ОПЕК+ и наблюдавшееся ослабление рубля могут выступить балансиром. На этом фоне ожидается переход рынка к боковой консолидации в диапазоне 1960-1990 пунктов, отмечает И.Фролов.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс РТС имеет сильную поддержку на уровне 1065 пунктов, а в пятницу следует ожидать приостановки снижения.

Текущие цены на нефть не способствуют масштабному падению отечественных индексов. Предложение России и Саудовской Аравии продлить договор о сокращении добычи на 9 месяцев уже поддержали Оман, Венесуэла, Кувейт и Южный Судан. По опросам Bloomberg, аналитики ожидают, что 25 мая будет принято решение продлить действие соглашения. Аналитики Goldman Sachs Group и Citigroup прогнозируют продолжение сжатия рынка и рост цен на нефть, даже при росте добычи в США.

Еще во вторник МЭА в своем отчете сообщило, что мировые запасы нефти немного увеличились в первом квартале, но должны упасть во втором квартале, так как будет сезонный рост спроса, а ОПЕК будет ограничивать добычу.

В долгосрочном плане есть сомнения в способности ОПЕК преуспеть в сокращении мировых запасов нефти на фоне роста добычи сланцевой нефти. Но пока сланцевые добытчики недостаточно сильны, и следует ожидать "разжатия нефтяной пружины". В мире сейчас добывается примерно 80 млн б/с, а в США в 2018 году, по прогнозам Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, будут добываться рекордные 9,96 млн б/с.

Хотя экономическая статистика говорит в пользу повышения ставок ФРС в июне, решение американского ЦБ будет также зависеть от состояния финансовых рынков, которые в последние дни сильно пострадали от скандалов вокруг Д.Трампа и его правительства. Сейчас финансовые рынки учитывают 60%-ную вероятность подъема ставок ФРС на 25 базисных пунктов в июне против 78,5% во вторник, согласно FedWatch от CME Group.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-8,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,6%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-2,5%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,1%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-1,7%).

Подорожали бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,177 млрд рублей (из них 2,261 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,374 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).