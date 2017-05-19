Deutsche Bank поднял рейтинг акций Газпрома и GDR НОВАТЭКа до "держать" после переоценки сектора

Deutsche Bank пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) и глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".

Кроме того, аналитики банка повысили рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "держать" до "покупать".

В то же время для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "держать", а для акций "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Татнефти" (MOEX: TATN) и привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) - "покупать".