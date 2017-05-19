Рубль повышается к доллару и евро вслед за продолжающей дорожать нефтью

Москва. 19 мая. Доллар США и евро понижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,15-57,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,21 руб./$1 (-37 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,64 руб./EUR1 (-29 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась на 33,4 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 60,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,83 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 36,17 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов пятницы на фоне позитивной динамике на рынке энергоносителей. Цены на нефть продолжают расти в последний торговый день недели, рынок завершает подъемом вторую неделю подряд на оптимизме, что государства ОПЕК и не-ОПЕК договорятся о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на заседании 25 мая. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК выросла на 0,3% - до $52,67 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,38% - до $49,85 за баррель. С начала этой недели цены на нефть Brent и WTI выросли примерно на 4%.