Утренние прогнозы: рынок акций постарается отыграть часть потерь

Аналитики прогнозируют в пятницу позитивное открытие российского фондового рынка в связи с технической перепроданностью и улучшением внешнего фона.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1970 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор попытается отыграть часть понесенных за неделю потерь".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ начнет пятничные торги, скорее всего, в "плюсе". Если рассматривать сложившуюся картину по индексу ММВБ как колебания в рамках “боковика” 1950-2050, то в настоящий момент индекс находится ближе к нижней границе, что обуславливает преимущественно покупки. В негативном варианте на следующей неделе индекс ММВБ продолжит движение к 1900-1950 пунктам. Однако мы отдаем предпочтение покупкам в ходе текущего снижения, ожидая в будущем восходящий тренд к 2050-2070, 2150 и выше".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Сегодня на открытии мы ожидаем коррекционного роста российского фондового рынка, чему будет способствовать внешний фон. Основным поводом к покупкам выступит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent продолжила восходящую динамику и вплотную подошла к отметке $53 за баррель. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то она нейтральна для наших бумаг. "Быки" на нашем рынке смогут перехватить инициативу и отыграть часть вчерашних потерь. В дальнейшем на фоне открытия торгов в Европе, где также возможно восстановление, преобладание покупок сохранится, что позволит нашим акциям продолжить восходящую динамику".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня российский рынок акций может попытаться вернуть себе часть потерянных накануне позиций. Нефть приблизилась к $53 за баррель Brent, хотя сомнений на рынке вполне достаточно. Тем не менее, рынок способен показать технический отскок по индексам".

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Следует учитывать, что индекс РТС имеет сильную поддержку на уровне 1065 при вчерашнем закрытии 1077 - сегодня следует ждать приостановки снижения. Текущие цены на нефть также не способствуют масштабному падению отечественных индексов. Американский фондовый рынок закрылся с повышением".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "В последний день недели фондовые торги откроются сдержанным ростом на фоне технической перепроданности и улучшающегося внешнего фона. Данные технического анализа позволяют диагностировать продолжение снижения по индексу РТС (закрытие недели опять произойдет на значимом уровне поддержки)".