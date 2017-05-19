На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 19 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США выросли в четверг после резкого обвала днем ранее, поскольку позитивные статданные, заявления регуляторов и динамика акций высокотехнологического сектора компенсировали влияние политических кризисов в США и Бразилии. Вместе с тем аналитики предупреждают о сохранении политических рисков. Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг высказался против дробления крупнейших банков Уолл-стрит. Председатель бюджетного комитета Палаты представителей заявил, что именно сейчас пришло время для решительной реформы налогообложения. Белый дом также официально уведомил Конгресс о намерении начать переговоры по пересмотру НАФТА - соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.

Д.Трамп оказался под огнем критики после увольнения директора ФБР Джеймса Коми на прошлой неделе. Во вторник из источников стало известно о служебной записке Дж.Коми, в которой говорилось, что Трамп в феврале просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В среду Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Азиатские фондовые рынки стабилизировались в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии. Инвесторы по-прежнему занимают выжидательную позицию, оценивая события этой недели, в том числе политические скандалы в США и Бразилии. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,24%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,1%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%. Снижению австралийского индекса способствует продолжающееся падение акций банков, так как власти Австралии объявили о намерении увеличить налоги для крупнейших банков страны с 1 июля.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в пятницу, рынок завершает подъемом вторую неделю подряд на оптимизме, что государства ОПЕК и не-ОПЕК договорятся о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на заседании 25 мая. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК выросла на 0,48% - до $52,76 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на 0,57% - до $52,51 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,56% - до $49,94 за баррель.

Эксперты ожидают, что нефтедобывающие страны продлят срок действия соглашения на заседании в Вене, поскольку Саудовская Аравия и Россия выразили поддержку дальнейшему ограничению добычи нефти, пишет MarketWatch. Ранее Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Министр энергетики Алжира Нурредин Бутарфа в четверг также заявил о готовности продлить действие соглашения на девять месяцев вместо планировавшихся ранее шести месяцев.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,188 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,343 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 мая снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 508,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Группа ЛСР-БО-001-01" (+0,25%), "МКБ БО-11" (+0,1%) и "ГТЛК БО-01" (+0,05%), а в лидерах снижения - "ГТЛК-01" (-0,34%), "Металлоинвест БО-08" (-0,25%) и "Банк Зенит-11" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) завершила размещение 8-летних биржевых облигаций серии 001P-05 на 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ставки 2-32-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 1,07 трлн рублей.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-10 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,55% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, по бондам предусмотрена 5-летняя оферта. По 10-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 20-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 5,1% годовых (25,43 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона была установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых.

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей в размере 8,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее 10 млрд рублей, ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,9-9,1% годовых. При открытии книги объем был увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

ООО "Лента" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01 на 5 млрд рублей в размере 8,7% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение облигаций запланировано на 30 мая.

ФГУП "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,55% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,73% годовых. Срок обращения бумаг - 10 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-8-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона, ставки 9-20-го купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией. Техническое размещение бумаг запланировано на 23 мая.

Сбербанк (MOEX: SBER) 23 мая с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-19 на 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,3-8,5% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47-8,68% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.

ООО "О1 Груп Финанс" утвердило условия размещения 10-летних биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Облигации будут размещаться в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная. Компания в начале мая разместила бонды серии 001P-01 объемом 14 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, + 2,5% годовых. Срок обращения бумаг - 10 лет. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

ПАО "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) определило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 12,75% годовых (63,58 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Размещение 3-летних бондов прошло в мае 2015 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона была установлена в размере 16% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется перед началом соответствующего купона и равна ключевой ставке Банка России плюс 3,5%. Дата погашения займа - 23 мая 2018 года.

Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-14 в размере 11,75% годовых (58,59 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Срок обращения займа - 6 лет. Купоны полугодовые. Ставка текущего 4-го купона - 14,25% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 5 июня 2017 года.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 19-20-го купонов облигаций 7-й серии в размере 8,7% годовых (43,38 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации были размещены в июне 2008 года на 5 млрд рублей. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего 18-го купона - 11,55% годовых. По облигациям 8 июня предусмотрена оферта. Дата погашения займа - 5 июня 2018 года.

АО "Вертолеты России" установило ставку 8-20-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,5% годовых (37,4 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила облигации БО-02 объемом 5 млрд рублей в ноябре 2013 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-7-го купонов была установлена в размере 8,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 29 мая 2017 года.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 6-го купона облигаций 3-й серии в размере 0,01% годовых (0,05 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-й выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в декабре 2014 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего 5-го купона - 12% годовых. По выпуску 2 июня предстоит оферта.