Цены на нефть завершают ростом вторую неделю подряд

Фондовые индексы США выросли в четверг. Азиатские фондовые рынки стабилизировались в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу.

Фондовые индексы США выросли в четверг после резкого обвала днем ранее, поскольку позитивные статданные, заявления регуляторов и динамика акций высокотехнологического сектора компенсировали влияние политических кризисов в США и Бразилии, пишет Financial Times.

Вместе с тем аналитики предупреждают о сохранении политических рисков.

Высокотехнологичный сектор и индекс Nasdaq Composite выросли вслед за увеличением стоимости акций Apple Inc. (+1,5%), Amazon.com Inc. (+1,5%) и Facebook Inc. (+1,9%).

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг снова высказался против дробления крупнейших банков Уолл-стрит. Председатель бюджетного комитета Палаты представителей заявил, что именно сейчас пришло время для решительной реформы налогообложения. Белый дом также официально уведомил Конгресс о намерении начать переговоры по пересмотру НАФТА - соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.

Торговая стратегия имени Трампа, которая помогла разогнать рост фондового рынка США, сходит на нет, предупреждает глава инвесткомпании Marathon Asset Management Брюс Ричардс. Marathon специализируется на проблемных долгах.

"Эффект Трампа, которым мы все воспользовались и который обеспечил рынку акций новые максимумы, подходит к концу", - заявил Б.Ричардс в интервью Bloomberg.

Д.Трамп оказался под огнем критики после увольнения директора ФБР Джеймса Коми на прошлой неделе. Во вторник из источников стало известно о служебной записке Дж.Коми, в которой говорилось, что Трамп в феврале просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В среду Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. и составило 232 тыс. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 4 тыс., с 236 тыс. до 240 тыс.

При этом число продолжающих получать пособие за неделю было самым низким с 1988 года, а среднее количество американцев на пособии по безработице за последний месяц достигло минимума с 1974 года.

Вместе с тем индикатор деловой активности резервного банка Филадельфии неожиданно подскочил в мае до 38,8 пункта с 22 пунктов месяцем ранее. Предполагалось снижение до 18,5 пункта.

Рыночная стоимость крупнейшего ритейлера в мире Wal-Mart Stores Inc. увеличилась на 3,2%, поскольку квартальная чистая прибыль и рост сопоставимых продаж в США были выше ожиданий.

Курс акций Alibaba повысился на 0,5% на торгах в Нью-Йорке. Компания удвоила чистую прибыль в IV финквартале и усилила рост выручки, однако ее прибыль на акцию оказалась слабее ожиданий рынка.

Котировки ценных бумаг фармкомпаний Incyte Corp. и ImmunoGen Inc. подскочили на 6,9% и 14,2% соответственно благодаря оптимистичным результатам тестирования нового препарата для лечения рака легких.

Цена бумаг крупнейшего производителя сетевого оборудования в мире Cisco Systems Inc. рухнула на 7,2%, до минимума с января, из-за усилившегося снижения выручки. Кроме того, Cisco сообщила о планах увольнения еще 1,1 тыс. сотрудников.

Акции и ADR бразильских компаний оказались под давлением на фоне призывов к импичменту президента Бразилии Мишела Темера. Стоимость акций Vale обвалилась на 6,3% на торгах в Нью-Йорке, а биржевого фонда iShares MSCI Brazil Capped ETF - на 16,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 18 мая поднялся на 56,09 пункта (0,27%) - до 20663,02 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 8,69 пункта (0,37%) - до 2365,72 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 43,89 пункта (0,73%) и составил 6055,13 пункта.

Азиатские фондовые рынки стабилизировались в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии.

Инвесторы по-прежнему занимают выжидательную позицию, оценивая события этой недели, в том числе политические скандалы в США и Бразилии, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng также прибавил 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,1%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.

"Азиатские рынки консолидируются. Однако многие трейдеры по-прежнему не уверены в том, что проблемы, взволновавшие рынки, остались позади", - отмечает аналитик CMC Markets Рик Спунер.

Снижению австралийского индекса в пятницу способствует продолжающееся падение акций банков. Ранее в этом месяце власти Австралии объявили о намерении увеличить налоги для крупнейших банков страны с 1 июля текущего года.

Бумаги Westpac Banking Corp. подешевели в ходе торгов на 1,1%, National Australia Bank - на 0,7%.

Акции японского производителя автокомпонентов Takata взлетели в цене на 20%, максимальными темпами за 4 месяца, на информации о том, что ряд автопроизводителей, включая Toyota Motor, Subaru Corp., Mazda Motor Corp. и BMW, достигли соглашений с регуляторами, в соответствие с которыми выплатят в общей сложности $553 млн в качестве компенсаций клиентам.

Стоимость бумаг Toyota выросла в ходе торгов на 0,8%, Subaru - на 0,3%, Mazda - на 1,5%.

Цена акций Singapore Airlines Ltd. рухнула в пятницу более чем на 6% - максимальными темпами с 2011 года. Авиакомпания зафиксировала убыток в четвертом финансовом квартале, что было отмечено впервые за три года и стало сюрпризом для инвесторов.

Чистый убыток Singapore Airlines в январе-марте составил 138,3 млн сингапурских долларов ($99,3 млн) по сравнению с чистой прибылью в 224,7 млн долларов годом ранее.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу, рынок завершает подъемом вторую неделю подряд на оптимизме, что государства ОПЕК и не-ОПЕК договорятся о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на заседании 25 мая.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК выросла на $0,43 (0,82%) - до $52,94 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,3 (0,57%) - до $52,51 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,47 (0,95%) - до $49,82 за баррель. Контракт подорожал на $0,28 (0,57%) - до $49,35 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала этой недели цены на нефть Brent и WTI выросли примерно на 4%.

Эксперты ожидают, что нефтедобывающие страны продлят срок действия соглашения на заседании в Вене, поскольку Саудовская Аравия и Россия выразили поддержку дальнейшему ограничению добычи нефти, пишет MarketWatch.

Ранее Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Министр энергетики Алжира Нурредин Бутарфа в четверг также заявил о готовности продлить действие соглашения на девять месяцев вместо планировавшихся ранее шести месяцев.

Подъем рынка в пятницу обусловлен оптимизмом трейдеров в отношении предстоящего заседания, отмечает аналитик ICIS China Ли Ли.

"Цены на нефть продолжат подниматься до конца текущего месяца", - прогнозирует Ли Ли. Она, однако, не ожидает "существенного скачка цен за пределы текущего торгового диапазона".

Внимание рынка в пятницу направлено на очередной отчет BakerHughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. Предыдущие данные указали на рост числа установок по итогам 17-й недели подряд.