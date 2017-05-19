Уже в первые минуты доллар уйдет под отметку 57,5 руб. - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать рост цен на нефть. В результате уже в первые минуты доллар уйдет под отметку 57,5 руб. Если "медведям" удастся там закрепиться, это станет сигналом, говорящим о ложном пробое сопротивления, расположенного на этом уровне. В дальнейшем нефть может продолжить поддерживать нашу валюту, как и приближение налогового периода, что позволит рублю отыграть большую часть вчерашних потерь", - прогнозирует аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.