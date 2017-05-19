"Быки" на нашем рынке акций смогут перехватить инициативу - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня на открытии мы ожидаем коррекционного роста российского фондового рынка, чему будет способствовать внешний фон. Основным поводом к покупкам выступит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent продолжила восходящую динамику и вплотную подошла к отметке $53 за баррель. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то она нейтральна для наших бумаг. "Быки" на нашем рынке смогут перехватить инициативу и отыграть часть вчерашних потерь. В дальнейшем на фоне открытия торгов в Европе, где также возможно восстановление, преобладание покупок сохранится, что позволит нашим акциям продолжить восходящую динамику", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.