Российская валюта может укрепиться до 57,3 руб. за доллар и 63,4 руб. за евро - Exness

"За последние торговые сессии российская валюта существенно ослабла, несмотря на высокие цены на нефть. На ухудшение аппетита к риску повлияли сообщения в СМИ о связях Д. Трампа с Россией, которые ухудшили рейтинг американского президента. Последнему может грозить импичмент, а РФ - введение новых санкций. Давление на рубль оказывает и недостаточно высокий спрос на ОФЗ. В середине этой недели Минфин предложил инвесторам ОФЗ в объеме 50 млрд руб., но продал их лишь на 45,8 млрд руб. На следующей неделе поддержку рублю должны оказать активная фаза налогового периода в РФ и возможное повышение цен на нефть до $53-54 за баррель в связи с растущей вероятностью продления сделки об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев. Заседание ОПЕК в Вене пройдет 25 мая. Сегодня российская валюта может укрепиться до 57,3 руб. за доллар и 63,4 руб. за евро", - отмечает аналитик Exness Сергей Кочергин.