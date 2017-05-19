Текущие цены на нефть не способствуют масштабному падению отечественных индексов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера инвесторов не удовлетворили дивиденды "Газпрома" в размере 8,04 рубля на акцию, поэтому акции "Газпрома" снизились. Имея вес в индексе ММВБ 14,99%, они потянули этот индекс вниз на 1,33%. Индекс РТС снизился на 2,49%. Следует учитывать, что индекс РТС имеет сильную поддержку на уровне 1065 при вчерашнем закрытии 1077 - сегодня следует ждать приостановки снижения. Текущие цены на нефть также не способствуют масштабному падению отечественных индексов. Предложение России и Саудовской Аравии продлить договор о сокращении добычи на девять месяцев на данный момент поддержали Оман, Венесуэла, Кувейт, и Южный Судан. Американский фондовый рынок закрылся с повышением", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.