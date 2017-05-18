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18 мая 2017 года 19:34

Рубль отыграл часть дневных потерь благодаря возобновлению роста цен на нефть

Москва. 18 мая. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне неприятия риска со стороны участников торгов.

Курс доллара США составил 57,59 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 50 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,07 руб./EUR1, поднявшись на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 45,1 копейки, до 60,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах в связи с общим усилением неприятия риска из-за политического кризиса в США, однако возобновление подъема в ценах на нефть позволило рублю отыграть часть дневных потерь. В свою очередь, котировки "черного золота" повышаются благодаря ожиданиям, что ОПЕК и не-ОПЕК на следующей неделе продлят соглашение об ограничении нефтедобычи. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,71% - до $52,58 за баррель. Ранее в ходе торгов фьючерс опускался до $51,11 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,77% - до $49,79 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, торги в четверг проходят напряженно, рубль снижается на повышенных объемах. "Мы наблюдаем довольно серьезный рост доллара и евро, вызванный уходом от риска на глобальном рынке. Ситуация связана с перипетиями возможного импичмента президента США Дональда Трампа, причем, если во всем мире новости, связанные с политическим кризисом в США, вызвали ослабление доллара, то на российском рынке, все наоборот. Дело в том, что часть участников рынка до последнего связывала с Трампом надежды на потепление между США и Россией, поэтому негативные в этом плане новости вызвали активные продажи рубля, причем на довольно больших объемах. Вечером на фоне отрастающей нефти наблюдается некоторый откат в рубле. Ждем дальнейшего развития событий", - подчеркнул А.Карпов.

"Во второй половине дня пара "доллар-рубль" поднималась выше 58 руб./$1, однако затем рубль скорректировался после восстановления цен на рынке нефти. Стоимость марки Brent после прохождения отметки $51,2 за баррель "отскочила" к концу рабочего дня до $52,6 за баррель. Стоит добавить, что в целом нефтяные котировки по-прежнему поддерживаются положительными ожиданиями относительно продления соглашения ОПЕК+", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российский рубль в четверг снижается третий день подряд в парах с иностранными валютами. Доллару пока не хватает сил закрепиться выше 58 руб./$1, но и фиксации прибыли около значимого рубежа в 57,5 руб./$1 тоже не видно. Для "американца" на завтра актуален коридор движения в пределах 57,3-58,15 руб./$1, для евро - 63,65-64,35 руб./EUR1", - прогнозирует старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По словам главного аналитика компании Global FX Сергея Мельникова, рубль активно сдает позиции в основных валютных парах, причем укрепление евро происходит более активными темпами, чем доллара. "Потенциал дальнейшего укрепления единой валюты сохраняется ввиду общего улучшения настроя евро, который в последнее время пользуется особенно активным спросом на фоне политических проблем в США, улучшения европейской статистики и снижения политических рисков в Европе. Усиливает давление на рубль нестабильное поведение нефти Brent, которая мечется между отметками $51 и $53 за баррель, безуспешно пытаясь определиться с четким вектором движения", - подчеркнул он.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 19 мая на 73 копейки, до 57,47 руб./$1, и повысил курс евро на 1,04 рубля, до 63,99 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 89,57 копейки по отношению к среде и составил 57,6751 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга вырос на 88,98 копейки по отношению к 17 мая и составил 57,7235 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $8 млрд 146,815 млн, из которых $1 млрд 760,852 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6 млрд 385,963 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 1,2177 рубля копейки к среде - до 64,1649 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 1,0863 рубля по отношению к 17 мая и составил 64,2541 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR589,787 млн, из которых EUR228,748 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR361,039 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,23% годовых, ставка на семидневный срок, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 9,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего торгового дня - 9,45% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 9,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - 9,46% годовых.

"Ситуация на денежном рынке остается комфортной, несмотря на снижение остатков ликвидности банков на корсчетах в ЦБ РФ к утру четверга ниже отметки в 2 трлн рублей (в том числе после размещения средств на депозитах у регулятора после соответствующего аукциона). Ставки МБК остаются на уровне чуть ниже ключевой ставки ЦБ, а задолженность банков по основным инструментам рефинансирования перед регулятором не изменяется. В четверг кредитные организации несколько нарастили задолженность по недельному РЕПО с Федеральным казначейством (банки привлекли 145,6 из 250 млрд рублей), вероятно, уже готовясь к основным налоговым платежам через неделю", - отметил Ю.Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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